我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判

歐盟首例 ! 德國引進治癒川普染疫抗體療法

真的有苦衷？「捍衛戰士2」跟進007 拒給串流獨家推出

記者蘇詠智／即時報導
「捍衛戰士：獨行俠」成本過高，電影公司不肯隨便賣給影音串流平台推出。圖／摘自imdb
「捍衛戰士：獨行俠」成本過高，電影公司不肯隨便賣給影音串流平台推出。圖／摘自imdb

新冠肺炎疫情改變電影業生態，歐美各國還有很多戲院無法營業，被迫關閉防疫，造成好萊塢多部巨片從去年延檔到今年上半年，還又要拖到今年下半年仍不知可否順利上映，觀眾叫苦連天，直呼：「趕快在影音串流平台推出算了！」無奈，不只「007 生死交戰」寧可一再延檔，也不要接受影音串流平台高價收購，湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」也在堅守大銀幕先登場的行列中。

早先「007 生死交戰」被爆Netflix或是Apple TV+開出超過2、3億美元的價碼，電影公司仍不考慮，因為上一集全球票房破10億美元，因而理想中的出價起碼要8億美元以上，是兩大影音串流平台所不能負擔，造成轉戰小螢幕先登場破局。「捍衛戰士：獨行俠」碰到的情況也差不多類似，光是成本就達1億5000萬美元，需要在全球各地至少賣破4億才有機會大賺，絕對遠高過影音串流平台願意開出的價錢。

其實發行「捍衛戰士：獨行俠」的派拉蒙，是很願意和影音串流平台打交道的，艾迪墨菲「來去美國2」、「最性感的男人」麥可B喬丹主演的動作電影「冷血悍將」都賣給亞馬遜，今年3月起就會先後登場，但這兩部片固然頗受矚目，造價遠比「捍衛戰士：獨行俠」便宜，派拉蒙沒有那麼大非賺不可的壓力，評估之後覺得划算，便爽快賣給影音串流平台。

「捍衛戰士：獨行俠」就不一樣了，貴到不容隨便賣出，讓派拉蒙只有繼續期待疫情早日落幕，能夠有合適的時機安排上戲院放映。好萊塢各大公司中只有華納先是讓「天能」上戲院，又從「神力女超人1984」起，北美戲院上映也同日在HBO Max上架，可是此舉卻證明美國觀眾此時真的不太願意上戲院拿命開玩笑，兩片的北美戲院票房都離一億有大段差距，「007 生死交戰」與「捍衛戰士：獨行俠」沒有勇氣跟進。

電影公司本來就是出於票房考量、無可厚非，可是觀眾是沒辦法一再等待，早先眾巨片第一回第二回延檔，還有不少網友表示願意等，期待疫情平靜再度享受大銀幕聲光效果。而近日的最新一波延檔，迴響卻多半是「快點在影音平台推出算了」，多數人已等不下去，也有不少人呼籲電影公司該早日看破，一來疫情沒那麼快結束，搞不好還又要再延，二來就算疫情開始和緩，觀眾也沒那麼快再有信心進戲院，三來這些片一拖再拖，大家的興趣一再降低，就算真能在戲院登場，也絕對沒有他們之前預期的那種超高票房。

「007 生死交戰」檔期已比原先預定拖了一年半，還不知道今秋能否順利上映。圖／摘...
「007 生死交戰」檔期已比原先預定拖了一年半，還不知道今秋能否順利上映。圖／摘自imdb

疫情 電影 美元

上一則

鄭爽爸爸首發聲道歉 曝代孕原因

延伸閱讀

美國舞男續集 李察被「陰屍路」男星取代

美國舞男續集 李察被「陰屍路」男星取代
007新片又延期 魔鬼剋星跟進 下一部：黑寡婦？

007新片又延期 魔鬼剋星跟進 下一部：黑寡婦？

NBA／唐西奇大三元 攜手波爾辛吉斯助獨行俠止敗

NBA／唐西奇大三元 攜手波爾辛吉斯助獨行俠止敗
NBA／史上第4人…唐西奇上演超級大三元 獨行俠卻輸球

NBA／史上第4人…唐西奇上演超級大三元 獨行俠卻輸球

熱門新聞

湯姆克魯斯1986年演出《捍衛戰士》的帥氣模樣。（取材自IMDb）

《捍衛戰士》觀眾不知道的五大秘辛

2021-01-17 02:00
華晨宇。（取材自微博）

中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」

2021-01-22 06:44
凱特溫絲蕾向來不怕為戲裸露，年逾不惑尺度也沒緊縮。圖／路透資料照片

養眼焦點！年度裸露清涼影片畫面 她們最吸睛

2021-01-17 11:25
唐嫣在20歲時的模樣和如今差別不小。（取材自微博）

15年前舊劇開播！20歲唐嫣扮村姑 長這樣讓網友驚呆

2021-01-18 02:14
「如懿傳」畫面中竟出現抽取式衛生紙。圖／摘自微博

不只章子怡...這些大製作古裝劇也曾糗露「穿幫畫面」

2021-01-21 17:42
鄭爽爆出棄養醜聞，事業全毀。（取材自微博）

鄭爽完了！廣電總局罕發文宣布封殺 退圈音頻曝光

2021-01-20 20:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光

桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光
縱橫媒體一甲子 談話節目主持人賴瑞金染疫過世

縱橫媒體一甲子 談話節目主持人賴瑞金染疫過世
確診者偽造檢測報告返華 中領館警告追究法律責任

確診者偽造檢測報告返華 中領館警告追究法律責任
共和黨溫和派難配合 1400元紓困恐耗時數月或不到位

共和黨溫和派難配合 1400元紓困恐耗時數月或不到位
參院彈劾川普「機率幾乎零」 CNN：除非政治氛圍劇變

參院彈劾川普「機率幾乎零」 CNN：除非政治氛圍劇變