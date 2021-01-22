金城武20歲嫩照曝光 王家衛經典片秀端倪

「墮落天使」黎明。圖／Catchplay提供

睽違26年，國際大導演 王家衛的經典作品「墮落天使 」Fallen Angels 4K數位修復版即將於2月19日重返大銀幕，電影 集結了黎明、李嘉欣、莫文蔚、金城武、楊采妮5位超級巨星共同主演，以獨特角度詮釋都市中的每個寂寞靈魂，一直是許多影迷心中的經典之作。金城武演出該片時僅20歲，預告片也秀出他的昔日帥樣。

此次推出4K數位修復版，王家衛導演也特別提及做了畫面比例的變更，讓他實現願望，他說：「這次修復我將畫面調整成闊銀幕比例(CinemaScope)，這是我最初打算發行的格式。當時剪輯的時候，我們意外將電影剪輯器(Steenbeck)調成變形片，我發現這讓電影更有趣，為以超廣角鏡頭拍攝的人物，增加許多距離感，但當時以標準版拍攝的電影無法以變形版發行，透過這次修復，我實現了當初礙於技術限制無法達成的願望。」

「墮落天使」塑造了5個行為相互交錯的角色，描述在繁華的都市夜空下，彼此之間相遇後發生的荒誕故事。與王家衛導演共同被稱作「鐵三角」組合的張叔平與杜可風，分別擔任此片的美術總監、剪輯及攝影。透過他們的詮釋，此片亦被許多人視為王家衛導演電影中最大膽、視角最創新的一部片。運用超廣角鏡頭，突顯出看似近卻遠的角色關係，導演在訪談中，也透露了使用廣角鏡頭的幕後故事，由於開鏡第一天拍攝的地方狹窄，便詢問杜可風有沒有廣角鏡頭，在杜可風回覆「有個9.8mm的鏡頭，但拍出來女演員的臉會看起來像香蕉。」，他們仍決定試試看，卻發現效果非常好，王家衛說：「透視效果及景深的反差很大，使角色的距離看似很遠，但實際又很近。如同電影內容一樣，人與人之間的關係好似很近，但彼此心理上的距離卻很遠。」