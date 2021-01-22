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「法國男神」亞蘭德倫前妻 娜塔莉德倫79歲癌逝

記者蘇詠智／即時報導
「午後七點零七分」樹立亞蘭德倫「冷面殺手」形象。圖／摘自imdb
「午後七點零七分」樹立亞蘭德倫「冷面殺手」形象。圖／摘自imdb

法國資深女星娜塔莉德倫21日在巴黎去世，享年79歲。她曾經與紅遍歐亞的男神亞蘭德倫結婚並生下兒子安東尼，儘管婚姻只持續了4年多，她卻一直保留「德倫」這個姓氏為藝名，兩人日後回復友善互動，去年耶誕還曾經再度聚首。

娜塔莉德倫21歲時在夜店認識大自己8歲的亞蘭德倫，在此之前她已有過一段婚姻、生了一個女兒，他和主演「我愛西施」系列大為走紅的女星羅美雪妮黛訂婚5年剛畫下句點、正在話題熱頭上，卻與娜塔莉打得火熱，兩人兩年後結婚，那時她肚子裡已經懷了安東尼。由於亞蘭正巧得到美國來的邀約，赴好萊塢短暫發展，因此安東尼反而是在美國出生，從小習慣美國的環境。娜塔莉因與亞蘭結婚，在他演出的「午後七點零七分」亮相，片子和他們的演出都大受好評，她也就此接到新的戲約，正式成為演員。然而她的婚姻由於亞蘭和合演「黑色之狼」的蜜麗葉達克爆發緋聞而告終，她繼續先留在美國一陣子，和李察波頓等人合演電影，也曾傳出彼此曖昧的花邊。

娜塔莉德倫曾演而優則導，甚至還曾與亞蘭德倫再結戲緣，相見並不尷尬。安東尼德倫曾經發布父母去年耶誕重聚的照片，對於母親去世，他只透露因為癌症，且很快就帶走了母親的生命。一個詭異的巧合是亞蘭德倫生命中兩個相伴數年、對他很重要的女人蜜麗葉達克與娜塔莉德倫，都在79歲時離世。

亞蘭德倫與娜塔莉德倫一起生了兒子安東尼，曾是旁人眼中幸福家庭。圖／摘自Insta...
亞蘭德倫與娜塔莉德倫一起生了兒子安東尼，曾是旁人眼中幸福家庭。圖／摘自Instagram
娜塔莉德倫在「午後七點零七分」表現叫好，從此跳上大銀幕成為演員。圖／摘自imdb
娜塔莉德倫在「午後七點零七分」表現叫好，從此跳上大銀幕成為演員。圖／摘自imdb
亞蘭德倫與娜塔莉德倫去年耶誕還相聚。圖／摘自Instagram
亞蘭德倫與娜塔莉德倫去年耶誕還相聚。圖／摘自Instagram

美國 癌症 波頓

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