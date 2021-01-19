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隱瞞喜訊半年 賈斯汀證實2度當爸「很開心」

記者陳建嘉／綜合報導
賈斯汀（右下）與「帕瑪」童星萊德艾倫共同登上「艾倫秀」受訪。（取材自Youtube）
賈斯汀（右下）與「帕瑪」童星萊德艾倫共同登上「艾倫秀」受訪。（取材自Youtube）

39歲已婚唱跳天王賈斯汀（Justin Timberlake）日前證實自己二度當爸，他近日接受艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）的訪問，承認小兒子菲尼亞（Phineas）去年7月出生，與妻子潔西卡貝兒（Jessica Biel）隔了5年多重溫為人父母的幸福感，艾倫更加碼爆料，稱自己是世上極少數去年就知道賈斯汀與潔西卡又要有小孩的人之一，幫他們隱瞞喜訊超過半年，賈斯汀和她視訊訪談時臉上滿是笑意。賈斯汀則提到拍新片「帕瑪」（Palmer）時，與8歲小童星萊德艾倫（Ryder Allen）合作愉快，把對方當作自己兒子一樣看待。

賈斯汀提到自己的新片「帕瑪」，也盛讚這部電影很激勵人心，是一個很特別的劇本，「我第一次讀到這個故事時，很感動，能拍這部電影讓我很興奮」，更說這部電影的角色讓他想到自己的祖父、父親以及自己當爸的體驗。

賈斯汀在「帕瑪」飾演經歷 12 年牢獄生活後的更生人，艾迪帕瑪。在高中時期曾是美式足球明星的他，因為犯下一場重罪而飽受 12 年牢獄之災，出獄後回到成長的家鄉，低調生活並試圖把自己推回人生正軌。就在這時，他認識了住在隔壁的鄰居小男孩山姆，由於兩人都擁有獨特而與眾不同的氣質，相知相惜因而一拍即合。就在帕瑪以為平靜的日子正要開始時，命運之神卻似乎要用他的過去，阻撓、牽絆他追求平凡幸福的權力。

「帕瑪」將於1月29日Apple TV+全球同步上線。

賈斯汀與老婆潔西卡貝兒結婚七年。（取材自Instagram）
賈斯汀與老婆潔西卡貝兒結婚七年。（取材自Instagram）

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