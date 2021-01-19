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鄭爽轟舊愛出軌 鄭爸加碼爆料張恒錄不雅片、騙錢

娛樂新聞組／綜合報導
鄭爽。(取材自微博)
鄭爽。(取材自微博)

中國鄭爽與前男友張恒的情愛糾葛，18日驚天一爆，鄭爽找代孕又棄養成網路熱議話題。而在鄭爽二度發文回應都讓人看不懂，通篇又未正面回應「代孕棄養」一事後，鄭爽的爸爸鄭成華也加入女兒怒懟張恒的行列。

鄭爽19日晚間發文，開頭便稱「首先依然是特別low沒有團隊的鄭爽」，文中寫道「我沒想過他出軌了我該怎麼辦的事情」，疑似暗指男方出軌，加上兩人之間的財務糾紛，稱這是後來張恒爸媽來找她爸媽談話的原因，更稱網路曝光對話錄音完整版本其實有6小時，她坦言有因與張恒之間的關係哭泣抱怨，爸媽也指希望她別哭了，還說了「誰家女兒誰家疼」，然而此話更讓網友怒言：你心疼過你孩子嗎！

而鄭爽爸爸隨後發文則直接轟張恒是極品渣男，不僅如此，他連張恒家人也罵，直言「他家人太壞了，陰險狡猾，極品渣男，一家渣！」更稱對方為了金錢不擇手段，轟張恒一家人「卑鄙下流！」

鄭爽爸爸表示女兒談這場吃了很多苦，情感上、經濟上都損失慘重，嗆張恒吃軟飯，不斷威脅要騙更多的錢，而且戀愛期間出軌多次，還會手機錄下女生的不雅影片。鄭爽爸爸表示完整錄音6小時，流出的部分都是對方斷章取義的幾句話。

鄭爽爸爸還稱早將事情都委託律師處理，會負責任，「我們是一個負責任的家庭，我門從來都沒放棄，要負責這兩個孩子，如果再有點責任心，還能把兩個孩子放出來說話嗎？」最後還稱「絕不讓惡人得到一分錢。」並曬出關於財務糾紛的法院判決書。

不過網友顯然不埋單，直逼問「代孕呢？棄養呢？」，認為鄭爽與鄭爽爸爸全篇未提代孕棄養，開始指張恒出軌，是要轉移視線，網友直言「就算張恒真的出軌是渣，你女兒（鄭爽）更惡毒」。

鄭爽一家人。(取材自微博)
鄭爽一家人。(取材自微博)

鄭爽 中國 手機

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