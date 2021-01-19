劉德華和吳倩蓮紅遍韓國 經典韓劇致敬「天若有情」

「天若有情」因紀念陳木勝導演在台灣重映。圖／華映提供

台灣 今年1月的電影 市場充滿了男神劉德華，先是「拆彈專家2」目前全台大賣了近7000萬(新台幣，約250萬美元)，接著他的經典愛情電影「天若有情」也因紀念陳木勝導演重映。

「天若有情」是淒美的愛情故事，但充滿香港 電影善長的江湖兒女風格，再加上劉德華當年的盛世美顏，擁有超高人氣，當年在港台都賣出好票房，也很對泡菜妹的口味，電影同樣轟動韓國市場，上映期竟然長達9個月，很多韓國影迷連主題曲都朗朗上口，更讓主角劉德華和吳倩蓮在韓國闖出高知名度，劉德華在韓國成為觀眾心中的帥哥代名詞，更連續3年蟬聯韓國觀眾票選「最受歡迎巨星」，到現在在韓國都擁有高知名度。

影片來源：YouTube

電影中，最經典畫面便是劉德華演的華弟以重機載著上白紗的吳倩蓮在香港街頭狂飆，從前一幕砸破玻璃窗搶婚紗，再到他的鼻血滴在吳倩蓮手上時，更讓影迷痛心流淚，成為華語愛情電影中最經典的一幕，不但綜藝節目、搞笑電影甚至歌唱比賽節目都不停模仿，就連韓國四大公共財之一的男神蘇志燮在2004年的偶像劇代表作品「對不起，我愛你」，一場騎著重機回憶女主角林秀晶的戲時，腦部受傷的他，鼻血一路狂流，極度催淚，也有如是對「天若有情」經典畫面的致敬。

另外，大賣電影「我的少女時代」中，女主角宋芸樺就是視劉德華為偶像，王大陸還會模仿「天若有情」中劉德華一身牛仔裝去追校花，眾人還會騎著重機出遊，都是受到「天若有情」強大影響。最有趣的是杜琪峯和劉德華合作的都會愛情電影「孤男寡女」中，也大玩「天若有情」這場戲的哏，一場劉德華在山上練騎重機一直失敗的戲，大開自己的玩笑，最後還出現一個穿白西裝騎重機的男子載著他去追回鄭秀文，提醒他人生不要做後悔的事，都讓粉絲直呼太有趣。

「天若有情」在上周特別進行重度影迷搶先看，不但很多死忠影迷都穿著牛仔外套出現，更有粉絲騎著各式重機出現在西門町，還有人特別在機車上貼上「追夢人」（台灣當年上映片名）的貼紙，現場充滿濃濃的復古情懷，更有許多粉絲看到劉德華受傷場面和最後經典場面，都哭到淚流不止，讓現場哭成一片淚海，可見當年電影真的讓影迷非常難忘！