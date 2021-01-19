我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠變種病毒遍及加州 醫：疫苗急需擴大接種

150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦

鄭爽被爆代孕又棄養 發文暗指「遭舊愛勒索」

娛樂新聞組／綜合報導
中國女星鄭爽被爆在美國找代理孕母生了兩個孩子，之後又想要棄養。（取材自微博）
中國女星鄭爽被爆在美國找代理孕母生了兩個孩子，之後又想要棄養。（取材自微博）

中國女星鄭爽被爆出與前男友張恒在美國找代理孕母生了兩個孩子，但因為兩人已分手，所以鄭爽想要棄養，引發網友熱議，事隔一天後她首度在微博發文回應。

她稱，「這是我非常傷心和私密的事情，本不願意在大家面前多說，但是事已至此被別有用心的一步一步曝光，想了很久，本不想佔用公共資源的我不得不有所回應。」

「中美兩國的律師團隊從前年開始就從未放棄過維護我和我家人的合法權益，也沒有放棄過與對方溝通調解。但在中國的法律程式中，我們屢屢拒絕以曝光隱私的勒索。在美國的法律程式中，我也率先維權。」

鄭爽說，「身為藝人我深知我國疫情的防控與重視。在中國國土之上我沒有違背國家的指示，在境外我也更是尊重一切的法律法規。」

鳳凰網報導，如果張恆和鄭爽都沒有美國綠卡，美國代孕的寶寶回國需要美國護照和中國旅行證，給孩子辦理美國護照父母需要過去提交自己的護照，代孕的合同、孩子出生證等材料。孩子回到中國還需要雙方親自到中國領館提交代孕合同父母護照等材料給其申請中國旅行證。

這也就意味著，如果雙方無法同時到場的情況下，孩子則不能返回中國國內，可能需要通過下一步的法律訴訟進行解決。

網友對於鄭爽的回應大都感到不滿意，「扯什麼疫情啊，回應回應代孕啊」、「什麼意思啊啥也沒說啊」、「如果通篇字不達、意不順，看不懂一定是鄭爽發的，如果能看懂一定是團隊發的」、「一句有用的都沒有說呢」、「所以原因是什麼？你啥也沒說啊」。

事隔一天後，鄭爽首度在微博發文回應。（取材自微博）
事隔一天後，鄭爽首度在微博發文回應。（取材自微博）

中國 美國 疫情

上一則

網友翻出張恒貼文 驚藏爆料鄭爽時機點「這下看懂了」

延伸閱讀

網友翻出張恒貼文 驚藏爆料鄭爽時機點「這下看懂了」

網友翻出張恒貼文 驚藏爆料鄭爽時機點「這下看懂了」
他們絕不能通過？再衝美國的宏都拉斯「偷渡Caravan」

他們絕不能通過？再衝美國的宏都拉斯「偷渡Caravan」
「打不掉TMD」 鄭爽被爆找代孕、鬧棄養事件全紀錄

「打不掉TMD」 鄭爽被爆找代孕、鬧棄養事件全紀錄
川普解除英歐等多國旅行禁令 拜登不打算取消

川普解除英歐等多國旅行禁令 拜登不打算取消

熱門新聞

湯姆克魯斯1986年演出《捍衛戰士》的帥氣模樣。（取材自IMDb）

《捍衛戰士》觀眾不知道的五大秘辛

2021-01-17 02:00
劉嘉玲一家人聚會，獨缺梁朝偉。（取材自微博）

劉嘉玲家庭照72歲媽搶眼 億萬財產傳由高材生姪子繼承

2021-01-13 02:29
吳奇隆投資有道，老婆也很會經營演藝事業。取材自臉書

吳奇隆公司股票上市 劉詩詩一夜成富婆

2021-01-15 21:57
佘詩曼被爆剪綵費只有2萬港幣。(取材自微博)

娛記爆：600港星失業境況慘 佘詩曼剪綵僅1.6萬

2021-01-15 02:30
章子怡主演「上陽賦」。圖／八大提供

後悔接演「上陽賦」？章子怡首曝挑戰原因

2021-01-12 11:05
凱特溫絲蕾向來不怕為戲裸露，年逾不惑尺度也沒緊縮。圖／路透資料照片

養眼焦點！年度裸露清涼影片畫面 她們最吸睛

2021-01-17 11:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情

公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情
最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

研究：新冠出院痊癒者 八分之一會在5個月內死亡

研究：新冠出院痊癒者 八分之一會在5個月內死亡
驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停

驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停
150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦

150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦