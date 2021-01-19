鄭爽被爆代孕又棄養 發文暗指「遭舊愛勒索」

中國女星鄭爽被爆在美國找代理孕母生了兩個孩子，之後又想要棄養。（取材自微博）

中國 女星鄭爽被爆出與前男友張恒在美國 找代理孕母生了兩個孩子，但因為兩人已分手，所以鄭爽想要棄養，引發網友熱議，事隔一天後她首度在微博發文回應。

她稱，「這是我非常傷心和私密的事情，本不願意在大家面前多說，但是事已至此被別有用心的一步一步曝光，想了很久，本不想佔用公共資源的我不得不有所回應。」

「中美兩國的律師團隊從前年開始就從未放棄過維護我和我家人的合法權益，也沒有放棄過與對方溝通調解。但在中國的法律程式中，我們屢屢拒絕以曝光隱私的勒索。在美國的法律程式中，我也率先維權。」

鄭爽說，「身為藝人我深知我國疫情 的防控與重視。在中國國土之上我沒有違背國家的指示，在境外我也更是尊重一切的法律法規。」

鳳凰網報導，如果張恆和鄭爽都沒有美國綠卡，美國代孕的寶寶回國需要美國護照和中國旅行證，給孩子辦理美國護照父母需要過去提交自己的護照，代孕的合同、孩子出生證等材料。孩子回到中國還需要雙方親自到中國領館提交代孕合同父母護照等材料給其申請中國旅行證。

這也就意味著，如果雙方無法同時到場的情況下，孩子則不能返回中國國內，可能需要通過下一步的法律訴訟進行解決。

網友對於鄭爽的回應大都感到不滿意，「扯什麼疫情啊，回應回應代孕啊」、「什麼意思啊啥也沒說啊」、「如果通篇字不達、意不順，看不懂一定是鄭爽發的，如果能看懂一定是團隊發的」、「一句有用的都沒有說呢」、「所以原因是什麼？你啥也沒說啊」。