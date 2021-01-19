網友翻出張恒貼文 驚藏爆料鄭爽時機點「這下看懂了」

取材自微博

鄭爽被爆出與前男友張恒曾在美國 密婚，還找代理孕母生下兩個孩子，不料兩人分手後就想棄養，這立刻引網友熱議，有網友就翻出過去張恒曾過的文，並以時間點推算這次爆料顯然是刻意挑選好的時間點。

噓！星聞報導，網友翻出2019年1月19日張恒在鄭爽愛犬的微博 帳號發過一篇貼文，「今天我非常的開心和激動，因為我終於結婚了」、「一生能有幾次最難忘，最幸福的時刻，今天的我才真正從內心裡感到無比激動，無比幸福，更無比難忘」、「我要特別感謝站在我身邊的這個女孩子，她抱著如此大的勇氣下嫁給我，讓我誠惶誠恐，在此我要說的是，以後我將以一百二十分努力讓她成為幸福的女人」。

這篇貼文表面上看起來像是張恒為愛犬發表結婚感言，不過當時網友看到這篇貼文就紛紛留言懷疑「怎麼感覺鄭爽張恒結婚了」、「這博文寫的，會不會是你們倆結婚了？」、「總有種我們爽要結婚的感覺」，如今網友再翻出這篇貼文，再一看時間點，驚訝發現張恒特意選在結婚兩周年爆料，忍不住直呼「這下看懂了」、「看來當年就是這天結婚的，鄭爽真的瘋，男的也是心機滿滿」。