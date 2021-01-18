珍妮佛洛佩茲又爆氣！這次不是被攻擊村莊 而是因為…

珍妮佛洛佩茲的手遊廣告造成熱門話題。圖／摘自YouTube

演歌雙棲性感天后珍妮佛洛佩茲，近來因為主演的手遊廣告、經過國語配音版本強力放送後引起網友熱烈話題，成為梗圖熱門人物，知名度再往上翻。廣告中她由於自己在遊戲中的村莊被賣場收銀員攻擊，忍不住衝過去要給對方一個好看，造成逗趣的結果，而現實生活中，她也同樣被網友的言論惹毛，卻並沒有廣告裡那麼衝動，而是優雅還擊，展現大牌的氣度。

珍妮佛為了自己參與打造的護膚用品品牌JLo Beauty的最新面膜開賣造勢，特別以幾近素顏的模樣開直播，讓大家看清楚使用JLo Beauty的效果，盛讚這面膜比SK-II還要好。哪知網友@suekimstagram狠狠打槍，留言道：「但是我能夠提一下妳的眉毛、額頭在妳講話或試圖作表情時，一點都不會動嗎？妳一定有打肉毒桿菌，而且打很多，也沒什麼不好，就這樣。」

如此冒犯的回應，珍妮佛的答覆是：「大笑，只是我的臉而已。我第5億次講清楚，我從來沒有打肉毒桿菌，或其他任何東西，或是動手術。你可以用用看JLo Beauty的產品，感受一下你自己肌膚薩發的美麗。然後再給你一個JLo Beauty的美麗小秘訣：試著正面積極、對別人友善一點，不要每天想著把別人壓垮，會讓你更青春、美麗喔。」