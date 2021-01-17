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湯姆克魯斯被譏「矮冬瓜控制狂」別想找到下一個愛人？

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯被八卦刊物指為超級控制狂，在演藝圈幾乎沒朋友，大家都受不了。圖／路透資料照片
湯姆克魯斯被八卦刊物指為超級控制狂，在演藝圈幾乎沒朋友，大家都受不了。圖／路透資料照片

湯姆克魯斯年近60仍是好萊塢超級巨星，出席任何公開活動都會有影迷包圍、想要爭取合照或索簽名的機會，人氣居高不下。但在演藝圈，大家都怕跟他合作，被他的控制狂搞得七上八下，以至於他在業界幾乎沒什麼朋友、更甭提找到下一段感情？

專門報導名人與明星八卦的「Globe」雜誌形容湯姆克魯斯有如「袖珍控制狂」，個子不大但自尊卻直衝雲霄、誰都不敢惹，自以為是無所不能的超人，因而他在「不可能的任務7」片場暴跳如雷飆罵工作人員沒遵守好防疫規定，一點都不讓業界人士意外，那才是他的本色。該雜誌指就因為阿湯在拍片時都是這種態度，在好萊塢根本沒啥朋友，大家都討厭他，也難怪他的一堆「假戲真作」都只是為片子炒話題，打從與妮可基嫚分開之後，他就再也沒啥「假戲真作」的機會。

湯姆克魯斯（中）視「不可能的任務」系列為個人招牌，小心維護。圖／摘自imdb
湯姆克魯斯（中）視「不可能的任務」系列為個人招牌，小心維護。圖／摘自imdb

「Globe」咬定私底下的湯姆克魯斯，神憎鬼厭，絕對不像在影迷前面那麼備受喜愛，他的生活除了工作，很難還有其他的可能，因為「沒有人喜歡他」，顯然大大違背觀眾的認知，也不盡然是事實，和他不只一次攜手、還計畫一起到外太空拍片的「明日邊界」導演道格李曼，就大讚他挺腳踏實地，不是一天到晚做夢的那種人，所以外界以為他們新片要到外太空拍攝是亂畫大餅，道格親口反駁，表示之前洽談過程中，大都是講一講如果外太空怎麼拍，如果去不成又會怎麼拍，用務實的態度在籌備。

湯姆克魯斯（中）與道格李曼（左）將一起赴外太空拍新片。圖／路透資料照片
湯姆克魯斯（中）與道格李曼（左）將一起赴外太空拍新片。圖／路透資料照片

至於湯姆克魯斯在業界沒什麼朋友？專門打臉八卦的網站澄清，一度跟他鬧翻的妮可基嫚，其實私下有在和他連繫，彼此之間也許能夠友善互動，且喬治柯隆尼、「不可能的任務」中演「白寡婦」的凡妮莎柯比都贊同他在片場嚴厲要求防疫的作法，他還沒有眾叛親離。

湯姆克魯斯 太空 八卦

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