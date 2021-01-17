養眼焦點！年度裸露清涼影片畫面 她們最吸睛

艾兒芬妮近期在影集中的全裸畫面引起話題。圖／歐新社資料照片

女星的清涼演出，總會特別受到注意，容易引起熱烈話題。根據知名裸露鏡頭資訊網站的評選，凱特 溫絲蕾和瑟夏羅南在「默愛」中的同性床戲，堪稱「年度最佳」，超越「小丑女」瑪格蘿比在「末路狂奔」中的裸胸畫面，也贏過艾兒芬妮在影集「The Great」裡的背面全裸。

凱特溫絲蕾年輕時就在「鐵達尼號」等片裸露，雖然迅速走紅，各方對她體態的嘲諷卻令她無法招架，深感被霸凌，明白自己還沒有要當大牌的心理準備，謝絕一堆好萊塢大成本巨作，專心在小品獨立製片領域發展。事隔20年，凱特溫絲蕾在「默愛」中又毫無保留大解放，卻意外地享受，她原以為年逾不惑，應該不會再拍床戲了，居然還有機會，而且心態上更成熟。除了她之外，瑟夏羅南也在這段同性激情戲中難得一回露出胸部，兩人一同登上年度裸戲冠軍，但薑是老的辣，袒裸的尺度也是老將來得大。

瑪格蘿比在新片中的煽情場面據傳讓老公不滿。圖／路透資料照片

來自澳洲 的瑪格蘿比，也不害怕為戲輕解羅衫，幾年前她在「華爾街之狼」全裸露3點與李奧納多狄卡皮歐的激情戲就很讓人印象深刻。目前正在台灣 上映的「末路狂奔」也有她和男主角芬恩柯爾共浴的場面，得到年度第4名，被形容「觀眾期待好多年」。雖然瑪格的性感魅力再獲證明，卻曾被八卦刊物指讓老公心中很不是滋味，怕她和芬恩假戲真作。

形象清新的艾兒芬妮在影集扮演年輕時的凱薩琳大帝，一幕解衣、背面全裸上床大玩兩女一男3P的片段，獲選為第9名，性感魅力贏得肯定。劇中和她床戰的是「X戰警」系列英國小生尼可拉斯霍特，拍裸戲的經驗比艾兒豐富一些，還是必須逼自己用笑來掩飾尷尬，才能順利完成，讓這場戲帶著點荒唐的意味，挑逗火辣的程度降低不少。

「正常人」床戲不少，男女主角都一脫成名。圖／摘自Hulu

去年一脫成名的代表，莫過於話題小說「正常人」影集版男女主角保羅梅茲卡爾與黛西艾德格瓊絲，兩人都還年輕、具有清新的氣質，劇中卻都正面全裸，讓觀眾大為咋舌。黛西以新秀之姿，在年度最佳裸露勇奪亞軍，踢下好幾位比自己還具有高知名度的演藝圈前輩，「尺度夠寬廣」顯然是很重要的因素。