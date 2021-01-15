48歲「洗腳水」女星變身直播主！甩油18公斤神凍齡

葉蘊儀在直播鏡頭下完全看不出年紀。圖／17LIVE提供

直播市場商機無限，港星葉蘊儀也加入戰場，與17LIVE合作挑戰當直播主。她日前歡度48歲生日，透過直播與粉絲一起慶生，用中、英、日、粵語4聲道跟粉絲互動。有台灣 粉絲請她重現招牌台詞「我19歲」，葉蘊儀從善如流，謙稱國語還是講得不好。

葉蘊儀當年來台發展時，以廣東國語將「我19歲」說成「我洗腳水」，從此被戲稱為「洗腳水女星」。她22歲閃婚、27歲離婚，淡出演藝圈當單親媽媽照顧一雙兒女。2019年她花了半年甩油18公斤，發行性感寫真集宣告蛻變，並接受實境秀節目「一切從失婚開始」邀請，重回螢光幕大方分享離婚後過來人的經驗。

如今兒女都已上大學，葉蘊儀決定要為自己而活，享受單身同時積極爭取工作機會。她以本名「葉蘊儀GloriaYip」作為直播帳號，去年12月開始跨界轉戰直播。如今小試身手1個多月，葉蘊儀已經熟悉各種直播功能，透露還沒有跟家人報備，因為「想保持秘密，給他們驚喜」。

她表示自己喜歡嘗試新鮮事物，所以開啟斜槓人生。現在她還是覺得直播很新奇，面對粉絲提問她幾乎有問必答，將直播風格定位在「可愛、做自己，I’m so cute」。她以每2天直播一次的頻率和粉絲分享自己的日常生活，身為九零年代玉女 ，葉蘊儀的直播受到亞洲各國粉絲歡迎，在13日的生日直播上粉絲不斷斗內禮物並狂用祝賀圖案留言轟炸，熱烈程度幾乎要把葉蘊儀的直播畫面淹沒。

先前與葉蘊儀一起參加「一切從失婚開始」的薛世恒也帶著禮物到直播現場為她慶生，兩人一起倒數迎接生日，開心喝香檳切蛋糕慶生。葉蘊儀則許下生日願望：「希望大家身體健康，疫情 快點趨緩大家能早日恢復可以到處出國去想去的地方。」

她應台灣粉絲要求重現「我19歲」經典台詞，已經比當年講得標準很多，直呼想念台灣粉絲，「很開心碰見很多台灣朋友，很想念大家，這裡是一個很好的平台，這裡的觀眾很窩心，我們每天都會一直聊天。」她預告19日將以「甜蜜19歲」為主題，在晚間7點播出一場特別節目，希望能跟各國粉絲在線上懷舊話當年。