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美國防部增列9家中企黑名單 小米在列

疫情下因禍得福 御姊愛美國開課單月收入破3.5萬

記者葉君遠／台北-美國加州電話專訪
徐豫嫁到美國。圖／徐豫提供
徐豫嫁到美國。圖／徐豫提供

「御姊愛」（徐豫）嫁到美國，本計畫每3個月飛回台灣處理工作，但因疫情，她沒辦法奔波、隔離，於是設計一系列線上個人品牌教學課程，短短數日，竟湧入千人報名，可見在疫情之下，宅經濟已快速茁壯強大。

徐豫過去在台灣就一直在誠品等場地辦實體課程，找來諸多各界菁英如作家劉軒來演講，班級規模約1、2百人，雖做得不錯，但利潤被場地費吃掉一半。而如今在美國開遠距教學課，疫情影響下，想在家工作、或當網紅的人愈來愈多，於是開班不到3天50人就滿班，第一個月，就千人報名，學費收入破新台幣百萬(約3.5萬美元)，9成都是利潤，相當驚人。

其中，不少人是來學如何做Podcast，也有一群牙醫來學怎做個人品牌，徐豫說：「我Podcast有2百萬下載量，很多人不想露臉的人想做，但不知怎麼開始。而牙醫的，是他們也想學做個人品牌，總不能一直擺口腔照片，我都會開線上班教學，他們看得到我，我看不到他們，然後用文字提問，我再回答，牙醫之後，我會陸續從各行各業切入。」

疫情造就了宅經濟爆發，台北的「網路自媒體從業人員職業工會」日前就透露，光雙北，就有超過800個會員，今年以每月50至100人的速度增加，其中想做Podcast的，每月都在激增。徐豫的班開在美國，透過線上竟招來日本、新加坡、香港和印度甚至歐洲的華人報名，她腦筋動得快，原本在台灣可以接到很多業配、線上工作，而她上完課後，就把管道轉介給學員，讓這群人，變成受過訓練、龐大的微網紅團隊，「給他們案源，把餅做大，能實際操作，學到的東西才不會覺得空泛。」

嫁到美國剛好滿一年，疫情也逼得讓兩人在家工作，不得不每天朝夕相處，時時都看得到對方，幸福嗎？她說，「我們都會分工，我開車，他做飯，已經開心通過紙婚考驗。」

徐豫。圖／徐豫提供
徐豫。圖／徐豫提供
徐豫。圖／徐豫提供
徐豫。圖／徐豫提供
徐豫的事業柳暗花明，在疫情下開出另一朵花。圖／徐豫提供
徐豫的事業柳暗花明，在疫情下開出另一朵花。圖／徐豫提供

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