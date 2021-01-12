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北川景子、濱邊美波首同台 「約定的夢幻島」顏值大PK

記者陳建嘉／即時報導
「約定的夢幻島」角色海報。圖／甲上提供
「約定的夢幻島」角色海報。圖／甲上提供

懸疑驚悚日本漫畫改編「約定的夢幻島」首部電影在日本上映首周末締造3.7億日圓(約355萬美元)的亮眼票房，超越同檔勁敵「神力女超人1984」兩倍之多，勇奪新片票房冠軍，日前「約定的夢幻島」全新推出的第二季電視動畫火熱開播，再次掀起「夢幻島熱潮」！

電影更集結了日本兩大女神北川景子與濱邊美波同台飆戲，其中北川景子在日本雜誌「ORICON」最新票選「最想擁有的女星臉孔」排行榜中連續兩年蟬聯冠軍、濱邊美波僅獲第五名，但她近年在日本票選美女排行中名列前茅，不但是「00後女星」中最閃耀的新星，也是公認的新生代女神之一，許多日本觀眾表示：「光看她們兩個一起演戲就值回票價了！」、「濱邊美波根本新一代透明系女神。」

影片來源：YouTube

此外，近日在火紅電視影集「今際之國的闖關者」飾演人氣超高的角色「水雞光」少年版的板垣李光人，儘管劇中出場畫面不多，但他精緻的外貌依然掀起話題，此次他在「約定的夢幻島」完美演出天才兒童「諾曼」，更被粉絲盛讚：「完全神還原漫畫裡面美型男的樣子！」

曾以愛情電影「我想吃掉你的胰臟」一鳴驚人的影壇新星濱邊美波，不僅與廣瀨鈴、橋本環奈、有村架純等實力派女星齊名被譽為「新生代女神」，此次在新作「約定的夢幻島」中更和「日劇女神」北川景子有多場精采對手戲，北川景子也盛讚濱邊：「她在片中是率領『食用兒童』的領導人之一，她很迅速地就跟現場的小演員們打成一片，成為孩子們崇拜的對象，但又會稍微保持適度的距離，是個演技非常成熟的演員。」

濱邊美波笑稱自己是原著漫畫狂粉，她說：「我不只買了單行本，連電子書、連載都買了，原本是看畫風很可愛試看一下，沒想到故事驚悚懸疑又黑暗，這種完全無法預料劇情走向的反差感，看了就停不下來了！」

而近日以電視劇「今際之國的闖關者」打響名號的板垣李光人，和以「小偷家族」走紅的童星城檜吏，在片中與濱邊美波並稱「滿分三人組」，導演平川雄一朗表示：「他們為了追上濱邊美波的演出有極大的進步，而板垣李光人成功演出角色『諾曼』溫柔又堅強的氛圍，可以感覺到他在片中是舉足輕重的角色。」

而電影更找來被譽為「平成潛力網路三大女歌手」之一的神秘女聲「永遠是深夜有多好」唱紅電影主題曲，短短不到一個月狂吸超過700萬次瀏覽。

「約定的夢幻島」劇照。圖／甲上提供
「約定的夢幻島」劇照。圖／甲上提供
「約定的夢幻島」角色海報。圖／甲上提供
「約定的夢幻島」角色海報。圖／甲上提供
「約定的夢幻島」角色海報。圖／甲上提供
「約定的夢幻島」角色海報。圖／甲上提供
「約定的夢幻島」劇照。圖／甲上提供
「約定的夢幻島」劇照。圖／甲上提供
「約定的夢幻島」劇照。圖／甲上提供
「約定的夢幻島」劇照。圖／甲上提供
「約定的夢幻島」角色海報。圖／甲上提供
「約定的夢幻島」角色海報。圖／甲上提供
「約定的夢幻島」角色海報。圖／甲上提供
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