後悔接演「上陽賦」？章子怡首曝挑戰原因

章子怡主演「上陽賦」。圖／八大提供

章子怡出道26年來首次主演的中國 古裝電視劇「上陽賦」，集結中港台實力派演員同台演出，包括主演「長安十二時辰」的周一圍，還有趙雅芝、惠英紅，以及台灣 演員楊祐寧；「上陽賦」從2018年籌備拍攝時，即備受各界關注，上周六在中國開播後，受到媒體及網友熱議。

章子怡日前談論拍攝這部戲的心情，表示這是她從影以來特別大的變革和挑戰，「想在這一個角色裡，翱翔時間長一點。」並進一步述說：「我就是很好奇，當我在一個長劇集裡面，進入到這樣的一個人物，她有這麼多的人物關係、人物的變化、人物的成長，我會是怎麼樣的一個狀態。」

面對外界好奇為何會接演電視劇？甚至會不會後悔接這部戲？章子怡表示：「無論是演電影 還是演電視劇，我演的都是人，這個人是誰，我覺得特別重要。」尤其詮釋的女主角「王儇」，章子怡覺得，她有現代女人身上散發的氣質和價值觀， 她獨立、不被束縛，追求自己的自由，「她就像我身邊看到的這些現代女性，非常豐滿的一個人物，我是覺得我演得特別過癮。」

章子怡說，做為一個演員是這大集體的一小部分，如果能夠獲得大家的喜歡及認可，每個人都會很開心，如果有些意外的話，她自己一個人可能也改變不了很多的決定，「我自己會把心放得很寬，不管結果怎麼樣，我都是秉持著我最專業的態度，和全心的熱愛投入角色當中，我覺得是特別美好的一段經歷，祝它好運。」