年破半百歲為戲博命 劉德華差點休克、甄子丹4度險失明

劉德華主演「拆彈專家2」。(圖:華映提供)

60歲的劉德華在主演新片「拆彈專家2」可見他在片中跳車跳橋跳大樓，突破體能極限，而在拍攝爆炸場面也都盡量親身上陣，有一場從游泳 池被炸到岸上的大場面，他必需全程躺在淹起水的地板上，造成耳朵進水，但為了搶拍時間，他用棉花吸了一下水，便又二話不說躺了回去，十分敬業。其實演藝圈中，有不少年過半百的演員也相當敬業，成龍、甄子丹 都曾搏命演出過。

劉德華演過許多電影 ，動作片的片量驚人，這回在「拆彈專家2」可見他拼命拆彈，2015年時在「解救吾先生」裡，劉德華為求表演逼真，要求演對手戲的演員拿電線勒脖，演出逼真「撕票」過程，卻因用力過猛，讓他差點休克，嚇壞工作人員，也讓大家見識到天王敬業一面。

成龍在「尖峰時刻」有不少打戲。(路透資料照片)

說到敬業，且不喜歡用替身，還有今年67歲的成龍最讓人印象深刻，他在拍片時受過無數次的傷，甚至有好幾次都差點搞出人命，最近一次是，成龍拍攝電影「急先鋒」的海上追逐戲時，意外翻船落水，瞬間滅頂消失在大家眼前，所幸火速找到成龍，並把他救上岸，才讓外界鬆了一口氣。

58歲動作影星甄子丹也曾提到，早期功夫片著重拳拳到肉，他在缺乏安全措施保護下驚險拍攝，4度險些失明。先前他為「葉問4：完結篇」宣傳，就說：「做這行表面風光，我拍打戲多年，已經五勞七傷，勞損程度隨著年齡增長而惡化，腰傷發作會立刻痛到倒地，都要定期做物理治療。」但他再次強調還是會繼續拍攝動作片。