「索爾4」女武神驚爆迷戀他！「黑豹2」聚焦整個瓦干達

「黑豹」查德威克鮑斯曼（中）雖無法再在續集亮相，身旁兩位重要女角都會回歸。圖／摘自imdb

自從漫威 超級英雄大片「黑豹」男主角查德威克鮑斯曼英年早逝後，各方都好奇今年夏天要開拍的「黑豹2」如何解決主角缺席的問題，掌理漫威影視、漫畫創作方向的大老凱文費吉，再次重申不換角、維持對查德威克的敬意，以及不會透過特效複製他的影像，甚至是把他弄得較年輕之類的方式讓他還能在續集中亮相，取而代之的是要將瓦干達王國更深入挖掘，首集已出場的人物還會有更多面向的處理，似乎續集的重點在於一整個瓦干達，而不只聚焦在某一個角色上。

凱文費吉近來為他首度監督的漫威影集「汪妲幻視」於Disney+推出努力宣傳造勢，有媒體懷疑漫威影集一齣接一齣推出，會不會讓觀眾搞壞胃口，對再花錢上戲院欣賞漫威英雄片完全失去熱情？他坦言：「以前比較有這種危險，那時還有一些英雄的版權在別家電影 公司手上，暑假一口氣有好幾部漫威漫畫改編的電影推出，漫威的片頭標誌一天到晚看得到。然而那並非我們所能控制，看到每一部片都拍出自己的特色，觀眾也就一一捧場，所以這才最重要，你需要拍出獨特的味道。

在凱文眼中，漫威影集與漫威電影看似相近，卻是完全不同的東西，他們在影集裡玩創意更獨特，他的期許是未來在Disney+的漫威影集與戲院上映的漫威大片並行不悖，能夠流利轉換，不擔心觀眾會感到厭煩。雖然漫威已有一年多沒新片上戲院，並沒停下電影的攝製腳步，「雷神索爾4」近日公布有更多「星際異攻隊」裡的角色要過去亮相，更傳出接下阿斯嘉王位的女武神，會對驚奇隊長產生傾慕之情，儘管還未確定，已引發粉絲熱烈討論。