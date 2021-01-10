哈利想脫英 梅根背了一整年黑鍋 衰運還沒完？

梅根在「脱英」風波中被大家誤會，替老公背了一整年黑鍋。圖／路透資料照片

去年初英國哈利 王子與妻子梅根 在官方帳號發表震撼各界的「脫英宣言」，造成皇室震盪，兩人隨後卸下皇室重要成員身分，前往梅根的家鄉—美國建立新生活，雖然簽了好幾分高價合約，在英國的形象卻深陷谷底、不得翻身，尤其梅根更被指為「脫英」的罪魁禍首，連英國媒體發明、形容此事的新單字，都以她的名字作為字根。

過去一年哈利與梅根在推特提及、谷歌搜尋等調查上都出盡風頭，頻率遠勝其他英皇室成員，唯獨在英國，兩人的人氣始終低迷，一堆皇室迷無法原諒哈利「叛國」之舉，更視梅根如洪水猛獸，對她一再批鬥，剛好梅根也槓上英國幾家重量級八卦刊物，使得英國報導對她總是語帶嘲諷、不懷好意。

而事情過了一年，「脫英」真相逐漸浮出水面，哈利被指才是做決定的人，梅根受到英國刊物的惡意對待不過是加強他下此決心的催化劑，無奈當英國媒體要找元兇來對付，茅頭仍舊指向梅根。

比起皇室其他人，在好萊塢打滾過的梅根，才是真的曾經靠自己拚出一席之地，對於和媒體打交道有自己的一套，不過在英國變成眾矢之的，很難再翻身，媒體也嘲諷她和哈利應該悔不當初，實在沒必要跟媒體關係弄砸，讓他們在英國施展不開，只能固守美國。

英國人民對哈利與梅根的怒火過了一年沒有平息，民調顯示絕大多數都希望女王廢掉他們的皇族頭銜，兩人如果持早要遭此下場，可否只靠平民百姓身分依然抓住外界視線、替自身爭取到龐大利益？各方都在等著看。