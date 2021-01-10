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因應川普美國移民限縮政策 女星撰文傳授密招

記者黃保慧／台北報導
梅芙希金斯演出「通靈駕訓班」被「好萊塢報導者」盛讚是一舉登峰的喜劇演出。圖／海鵬提供
梅芙希金斯演出「通靈駕訓班」被「好萊塢報導者」盛讚是一舉登峰的喜劇演出。圖／海鵬提供

因為演出靈異喜劇片「通靈駕訓班」（Extra Ordinary），爆紅的愛爾蘭喜劇演員梅芙希金斯（Maeve Higgins），年前留在紐約過聖誕節，索性搖身在「紐約時報」撰文教人「想入籍美國？先學會這128道題」，該文還被翻譯成中文版，大受讀者歡迎。有趣的是，梅芙希金斯至今仍保留愛爾蘭籍，日前還跟包括在南北極、共180個全球愛爾蘭同鄉線上跨年，除大秀烹製愛爾蘭肉餡餅，還直播都柏林大教堂音樂會和午夜彌撒，玩得不亦樂乎。

梅芙希金斯最近在電影處女作「通靈駕訓班」，飾演擁有通靈天賦的大齡剩女「玫瑰」，專替人鬼解決陰陽兩界的疑難雜症，逗趣演出被「好萊塢報導者」盛讚是「一舉登峰的喜劇演出」，其實她原是美國「紐約時報」專欄作家，甚至跨足製作個人Podcast節目「梅芙在美國：移民的真實生活」，並撰寫出版著作「梅芙在美國」，傳授入籍美國的私房知識，「普渡」不少陷入移民困境的人們。

上月她更因應川普的移民限縮政策，撰文傳授「想入籍美國？先學會這128道題」，以親身所見所聞，教導鄉親如何成功突圍，被翻成中文版後更意外大受歡迎。

梅芙希金斯近來也參與影集演出，作品包含艾美獎常勝軍「艾米舒默的內心世界」以及HBO製播喜劇影集「高維護率」等。風趣的演出經驗，讓她首登大銀幕演出「通靈駕訓班」，就將女驅魔師的喜感角色，獲美國「好萊塢報導者」盛讚是「一舉登峰的喜劇演出」。

梅芙希金斯演出「通靈駕訓班」被「好萊塢報導者」盛讚是一舉登峰的喜劇演出。圖／海鵬...
梅芙希金斯演出「通靈駕訓班」被「好萊塢報導者」盛讚是一舉登峰的喜劇演出。圖／海鵬提供
梅芙希金斯演出「通靈駕訓班」被「好萊塢報導者」盛讚是一舉登峰的喜劇演出。圖／海鵬...
梅芙希金斯演出「通靈駕訓班」被「好萊塢報導者」盛讚是一舉登峰的喜劇演出。圖／海鵬提供
梅芙希金斯演出「通靈駕訓班」被「好萊塢報導者」盛讚是一舉登峰的喜劇演出。圖／海鵬...
梅芙希金斯演出「通靈駕訓班」被「好萊塢報導者」盛讚是一舉登峰的喜劇演出。圖／海鵬提供
梅芙希金斯演出「通靈駕訓班」被「好萊塢報導者」盛讚是一舉登峰的喜劇演出。圖／海鵬...
梅芙希金斯演出「通靈駕訓班」被「好萊塢報導者」盛讚是一舉登峰的喜劇演出。圖／海鵬提供

美國 紐約時報 移民

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