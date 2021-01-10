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Netflix影集「亞森羅蘋」黑人男星主演 引發熱議

記者蘇詠智／即時報導
歐馬希是第一位主演「亞森羅蘋」影片的黑人男星。圖／摘自Netflix
歐馬希是第一位主演「亞森羅蘋」影片的黑人男星。圖／摘自Netflix

20世紀初由法國作家莫里士盧布朗創造出的怪盜紳士亞森羅蘋，十分意外的在亞洲更受歐美歡迎，連法國影壇都只拍過兩部彩色版的羅蘋電影，好萊塢更是超過75年沒拍關於羅蘋的影片，相較於英國名偵探福爾摩斯，幾乎每隔3、5年就出不一樣版本的影片，冷熱之間對比相當明顯。

最新「亞森羅蘋」影集在Netflix上架兩天，全劇採取類似「新世紀福爾摩斯」的風格，可是男主角用了「逆轉人生」黑人影帝歐馬希，引起網友熱議，在007都還沒有真的換成黑人扮演，「亞森羅蘋」搶先跨出一步。但該劇將時代背景搬到現代，並非原著照本宣科翻拍，歐馬希又是2020年法國人最喜愛的男性名人第2名，由他擔任「亞森羅蘋」主角，真的不至於太奇怪。

歐馬希主演的「亞森羅蘋」影集已經上架。圖／摘自Netflix
歐馬希主演的「亞森羅蘋」影集已經上架。圖／摘自Netflix

亞森羅蘋與福爾摩斯是死對頭，而且永遠是年輕、風流的羅蘋擊敗年長、一板一眼的福爾摩斯，這其實是莫里士盧布朗亂來，當他開始撰寫羅蘋小說時，英國的福爾摩斯系列正轟動全球，基於英法之間對彼此永遠的成見，莫里士故意把福爾摩斯寫進來作為羅蘋的敗將，結果被福爾摩斯版權所有人抗議，只好被迫將作品裡的福爾摩斯名字稍加更改，但明眼人還是看得出在影射誰。

至今亞森羅蘋在影視圈熱度遠不及福爾摩斯，且很多羅蘋影片其實是來自最愛這一系列的日本人拍攝（魯邦3世片集 ），莫里士盧布朗的行為冥冥之中似乎造成反效果。法國影壇曾在羅蘋誕生將滿百年時推出一部大卡司的電影版，無奈雷聲大雨點小，沒把羅蘋行情炒熱，使得10多年後才又有人拍影集。

法國為紀念「亞森羅蘋」誕生百年拍的電影，雷聲大雨點小。圖／摘自allocine
法國為紀念「亞森羅蘋」誕生百年拍的電影，雷聲大雨點小。圖／摘自allocine

電影 英國 黑人

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