黃曉明退出「浪姐2」！網：保護Baby還李菲兒？

黃曉明與Angelababy夫妻檔與黃的前女友李菲兒的關係，最近又鬧上檯面。（取材自微博）

中國明星夫妻黃曉明與Angelababy，近日不但被爆料婚姻告急，黃曉明與舊愛李菲兒還將在「乘風破浪的姐姐」第二季同台，讓當年Angelababy「小三上位」的傳聞再起。黃曉明10日在微博 上宣布，退出節目「乘風破浪的姐姐」第二季，因為不想節目被「任何聲音所影響」。

黃曉明這項舉動被許多人視為護妻心切，有網友評論「這是實力護妻Angelababy」；但也有人認為他其實是在保護李菲兒，因為有傳聞稱Baby發文後，節目製作組大刪李菲兒的鏡頭；也有人大罵黃曉明是渣男，「你錄節目前不知道有李菲兒？」

黃曉明微博全文：「我曾陪伴『乘風破浪的姐姐』走過整整一季，它讓我們看見了女性的力量和魅力。這是一個非常棒的節目，我很愛姐姐這個舞台。儘管我對這個節目有太多的感情與不捨，但我認為姐姐們的專注與突破不該被任何聲音所影響，因此我決定退出本季節目錄製。我會繼續在場外為姐姐們加油。未來再見！」

Angelababy日前才發文澄清自己並非小三，黃曉明也發文，明確表明「Baby不是小三」。

「乘風破浪的姐姐」第二季原定陣容除了有黃曉明與李菲兒，還有往日情敵張柏芝 與王菲，原本製作組也有邀請鍾欣潼（阿嬌 ），但阿嬌方面已另有工作為由拒絕。