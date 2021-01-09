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瑪丹娜自傳電影女主角大家搶 粉絲認為她最像！

記者蘇詠智／即時報導
佛蘿倫絲普伊被列為扮演樂壇天后的可能人選之一。（路透資料照片）
佛蘿倫絲普伊被列為扮演樂壇天后的可能人選之一。（路透資料照片）

樂壇永遠的天后瑪丹娜（Madonna），跨足電影圈屢敗屢戰，經過多年的蟄伏，近來又開始籌備新片，打算將自己年輕時的奮鬥歷程搬上大銀幕，光是劇本長度就有兩個多小時，是她非常在意的大計畫。各方最矚目的是，誰來扮演年輕時的她？而片商和粉絲卻有不同的意見。

瑪丹娜在1983年推出同名專輯，迅速成為媒體焦點，當年音樂錄影帶正當紅，有線電視出現全天候播放此類影片的MTV頻道，瑪丹娜成為強打之星，果然在第2張專輯「Like a Virgin」上市後大紅大紫，直登天后寶座，接下來繼續有叫好叫座的作品，一路叱吒樂壇至今。因此要能扮演她的女星，除了要和她年輕時長得神似，還必須有那股天生的霸氣與丰采。據傳片商屬意漫威「黑寡婦」（Black Widow）與「她們」（Little Women）中飾演妹妹的佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh），看好她在影壇一路竄起的氣勢，且她的眼神有銳氣，頗接近瑪丹娜的味道。

然而娜姊的粉絲與網友早就點名影集「黑錢勝地」（Ozark）的茱莉亞嘉納（Julia Garner），認為她與娜姊年輕時的長相很像，不太需要特別化妝就很有說服力。兩位女星都是實力不俗的後起之秀，前途也都受到看好，瑪丹娜要挑選最適合的「自己」，勢必有一番審慎考量。

茱莉亞嘉納被認為長相神似樂壇天后的年輕時期。（取材自Instagram）
茱莉亞嘉納被認為長相神似樂壇天后的年輕時期。（取材自Instagram）
瑪丹娜年輕時的奮鬥過程將搬上大銀幕。（取材自IMDb）
瑪丹娜年輕時的奮鬥過程將搬上大銀幕。（取材自IMDb）
瑪丹娜出第一張專輯時就受到各方注意。（取材自Amazon）
瑪丹娜出第一張專輯時就受到各方注意。（取材自Amazon）

瑪丹娜 電影 漫威

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