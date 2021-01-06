離婚宋慧喬後 宋仲基驚爆「窮到快活不下去」

宋仲基(中)在最新科幻電影「勝利號」中演窮到快活不下去的飛行員，不僅有喜劇演出，也挑戰各種高難度的動作戲。圖／Netflix提供

男神宋仲基在與宋慧喬離婚之後，暫時休息了一陣子，最近以科幻動作片「勝利號」再度復出，飾演窮到快活不下去的飛行員，宋仲基還在訪問中自嘲「真的是乞丐啊」，至於被問到為何選擇演出「勝利號」的原因，宋仲基搞笑回應「演出費」，重現劇中角色一切以錢為優先的個性。

「勝利號」導演 趙聖熙，正是宋仲基成名作「狼少年：不朽的愛」的導演，故事背景設定在2092年，地球已成為一顆黯淡的星球，不久後將無法居住。「勝利號」是眾多以打撈太空 垃圾維生的宇宙飛船之一，宋仲基飾演勝利號的問題飛行員。預告片當中，可見宋仲基為了錢野心勃勃，金泰梨展現女船長霸氣的一面，還有勝利號遨遊在宇宙的精彩畫面。

宋仲基提到自己的角色，也笑稱是四個主角中最窩囊的人，只要能賺錢的事情都會想辦法去做，也因為沒有錢，只能穿著破了洞的襪子套著塑膠套走著，而他在片中也有許多高難度的動作戲，帥度依舊不減。

不同於代表作電影 「下女的誘惑」以及戲劇「陽光先生」的角色，這次金泰梨飾演韓國影史上第一位女船長，並以及肩的髮型俏麗演出。電影裡的她戴著波音太陽眼鏡，拿著雷射槍穿梭在宇宙之間，被稱做「魔女」或「這一區的瘋子」，可見在劇中是名霸氣的人物。金泰梨接受訪問時也透露，這次飾演的女船長外型很酷，但是個內心相當溫暖的人，這也是她會接演本片的原因。一想到能飾演韓國影史上第一位女宇宙船長，就讓金泰梨相當興奮且期待，她覺得被叫船長很帥氣，只要聽到有人叫自己一聲船長，她都會開心回應道謝。

在電影「雞不可失」裡有亮麗表現的硬底子演員陳善奎則於訪問中透露，這次在電影裡有個帥氣的雷鬼髮型，當初為了符合導演所希望的在外型上有所突破，因此決定去做雷鬼頭，沒想到一弄就是15個小時，讓他更有了若成果不佳乾脆理成光頭的打算，導演趙聖熙對此爆笑補充，說陳在做頭髮時自己也在現場，還因為弄得時間太久害自己先睡著。陳善奎更進一步透露，拍攝期間曾有工作人員好心表示願意幫忙洗頭，不過一聽到洗頭得花五小時，而且洗頭過程中還會因扯到頭髮而疼痛，讓他牙一咬決定4個月都不洗頭了！而柳海真由於這次在片中是飾演機器人的關係，拍攝期間都是以動態捕捉的方式拍攝，原本預設是只要配音的他為了求好心切，儘管沒有在銀幕上現身，但還是背上感應設備在現場跟著大家對戲，讓其他演員可以更加投入在劇情中，專業敬業的精神就連導演也十分感動與感謝。