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加州疫情持續升溫 葛萊美頒獎典禮延到3月

中央社／紐約5日綜合外電
洛杉磯疫情惡化，葛萊美獎頒獎典禮將從原定的1月31日延至3月14日舉行。(美聯社)
洛杉磯疫情惡化，葛萊美獎頒獎典禮將從原定的1月31日延至3月14日舉行。(美聯社)

疫情在加州迅速蔓延，年度樂壇盛事葛萊美獎（Grammy Awards）頒獎典禮將從原定的1月31日延至3月14日舉行。

美國錄音學院（Recording Academy）發布聲明表示，鑒於「洛杉磯疫情惡化，醫療體系不堪負荷，加護病房幾乎全滿，以及州及地方政府發布的最新指導方針，都讓我們認定，延後頒獎典禮是正確的作法」。

「看看我們音樂產業和數百名不辭辛勞準備頒獎典禮的人，沒有甚麼事比他們健康和安全更重要。」

新冠肺炎重創音樂產業，主辦單位今天宣布延期之前，原本再不到1個月就將在疫情陰影之下舉行盛會。

主辦單位原本打算1月底的盛會大多透過線上舉行，但並未公布具體計畫。

本屆葛萊美獎入圍者當中，以天后碧昂絲（Beyonce）一口氣囊括9項提名最為風光，英國歌手杜娃黎波（Dua Lipa）、美國創作才女泰勒絲（Taylor Swift）與饒舌新秀羅迪里奇（Roddy Ricch）各以6項提名並列第2。

深夜脫口秀主持人崔佛諾亞（Trevor Noah）原本預計擔任本屆頒獎典禮主持人，目前還不清楚計畫是否有變。

至於其他獎項的頒獎典禮，像是艾美獎（Emmys）、拉丁葛萊美獎（Latin Grammys）等，也因為疫情中限制大型聚會的限制措施，被迫部分或全部以線上的方式舉行。

年度重頭戲奧斯卡金像獎頒獎典禮目前預計4月25日舉行，比往年遲了8周。

疫情 美國 提名

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