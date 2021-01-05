為愛女「暴怒」！李李仁遭爆比中指、陶晶瑩叫囂

陶晶瑩（後排右）和老公李李仁（後排左）常在籃球場邊為女兒荳荳（前）加油，陶晶瑩、李李仁夫妻遭投訴，因不滿女兒越級打球被檢舉，在球場邊比中指並大聲。（本報資料照片）

陶晶瑩與李李仁結婚15年育有一女一兒，女兒荳荳從小就喜歡籃球，也是學校的籃球校隊，國三生的她日前越級參加HBL球賽，當場被檢舉請下場，李李仁怒向對方球隊的教練比中指，而陶晶瑩也在一旁大聲表達不滿，讓在場的人傻眼。

本報系聯合報報導，李李仁後來透過經紀人表示，對造成誤會的行為，感到很抱歉，自己也在Instagram連續說了兩次對不起，「我快50歲了，但我的情緒管控還是停留在25歲！在這裡很誠心地說聲對不起！」

鏡週刊報導，新北市上月舉行HBL預賽，荳荳代表所屬的中學上場比賽，對方球隊教練檢舉指荳荳還是國中生，違反HBL規定，只有高中生才能參賽。在場人士透露當時李李仁為女兒抱不平，除了向對方教練比中指外，還大罵認為這是小孩子的比賽，大人為何要干預計教，而陶晶瑩也在旁邊大喊「不公平」。

不過，因為荳荳確實違反比賽規定越級參賽，在場人士覺得陶晶瑩與李李身為明星夫妻不該如此失態。

對此，李李仁的經紀人回應，當天比賽是因為學校球員人數不夠，教練才讓幾位國三生上場，而李李仁當場情緒確實有些激動，對於造成不好的觀感，感到很抱歉。而陶晶瑩的經紀人也回應，沒用利用權勢安排女兒上場打球，是教練報名上去，他們就以為可以上場打，事後教練也有為此道歉，表明是他的作業疏失，家長只是知道孩子有參賽，才來球場加油。

李李仁6日迎來47歲生日，他在社群網站有感而發地說：「我做了一些幼稚的行為，在這裡很誠心地說聲對不起！」迎接新的一年，他會好好自我檢討。