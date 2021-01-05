依然回天乏術 龐德女郎妲雅羅勃茲 比宣布晚一天去世

妲雅羅勃茲在醫院多掙扎了一天，仍回天乏術。圖／美聯社資料照片

007第14集「雷霆殺機」女主角、也是元祖影集版「霹靂嬌娃」最後一位加入的天使 妲雅羅勃茲，在發生被認為已逝其實還在為生命奮戰的風波後，依舊回天乏術，在美國 時間周一去世，享年65歲。

之前她的另一半藍斯歐布萊恩接到醫院通知，得悉她的生命正在消逝，立刻趕去探望，看到她掙扎著張開雙眼、想伸手抓住他，卻又閉上了眼，誤以為她已逝，於是傷心離開醫院，立刻通知她的經紀人與親友她的死訊，經紀人也已經對媒體發布消息，直到藍斯接受訪問談到她的相關故事，中間突然接到醫院電話，告知她還未去世，才知道自己犯了天大的錯誤。

無奈妲雅還是太過虛弱，多掙扎了一天，還是在醫院去世，並沒有扭轉讓人感傷的結局。

身材修長的妲雅，曾經是搶手的模特兒，也為「花花公子」拍過性感的照片，可惜在她加入「霹靂嬌娃」時，該劇收視已至強弩之末，她才登場一季就收攤，讓她變成元祖影集的末代嬌娃。

之後她在「魔誡奇兵」和「森林之后」飾演穿著清涼的叢林女王，在歐美票房都不算出色，然而龐德 電影製片據說因她在「魔誡奇兵」的表現，決定起用她擔任「雷霆殺機」女主角。

她本以為會因此在影壇更上層樓，但傳聞羅傑摩爾在得知自己比她的媽媽都老之後，萌生念頭要退出007系列，和她的對手戲也毫無任何火花，令她被視為「史上最差龐德女郎」之一，無緣登上影壇天后的寶座。

之後妲雅多半只能拍些賣弄身材的煽情懸疑片，直到年過40在喜劇影集「70年代秀」飾演女主角之一的母親，才得以順利轉型，也成為她真正的代表作。