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蒼井優演出超認真 知名編劇反省自己太胡鬧

記者陳建嘉／即時報導
「我啊，走自己的路」劇照。圖／天馬行空提供
「我啊，走自己的路」劇照。圖／天馬行空提供

電影「我啊，走自己的路」改編自芥川賞與文藝獎雙得主同名作品，以日本國寶級女星田中裕子所飾演的桃子奶奶的獨白為主軸，串聯起她的過去與現在、現實與幻想，譜出一段韻味十足的「高年級女主角」狂想曲。電影找來日本大滿貫影后蒼井優飾演年輕時期的桃子奶奶，並為老年時期的桃子奶奶內心OS配音，更破天荒集結了三位演技派男星濱田岳、青木崇高、宮藤官九郎，分別飾演桃子奶奶內心的寂寞心聲一號、二號、三號，堪稱超豪華的五人共飾一角。

影片來源：YouTube

其中，寂寞心聲三人組的逗趣演出更成為全片一大亮點。由於三人只有參演桃子奶奶老年時期，因此完全沒有與蒼井優對到戲。這讓宮藤官九郎笑稱：「看到電影成品時我一直在反省，原來桃子奶奶年輕時的故事那麼正經！我們基本上都在胡鬧…一直跟在田中裕子女士後面碎碎念，還以為抓到這部片的方向，沒想到根本大錯特錯！看小優演得那麼認真，實在有點抱歉呢！」對此，青木崇高和濱田岳也紛紛表示深有同感。讓田中裕子也忍不住笑著揶揄：「所以是小優的表演讓你們反省了嗎？」

本片由以「橫道世之介」在影迷間擁有高人氣的導演沖田修一執導。對於此次和田中裕子、蒼井優合作，共同完成這個困難重重的翻拍作品，沖田導演表示，「和田中裕子工作的每一天都很有挑戰性，但是回想起拍攝桃子奶奶生活中細微的點點滴滴，實在是一段很美好的時光。另外，蒼井優也很認真詮釋年輕時的桃子奶奶，身為導演，能夠拍下老少兩代的桃子奶奶，真的非常感動！」

而63歲才正式以作家身分出道的原著作者若竹千佐子，對於此次作品能成功拍成電影，更是坦言簡直像做夢一樣，「居然能邀請到田中裕子主演，真是太夢幻了！我們年齡相仿，她是我一直很喜歡的女明星。如今，桃子奶奶透過許多人的幫助，已經展翅高飛，飛到我無法觸及之處了，這對作者而言是無上的光榮。」

「我啊，走自己的路」劇照。圖／天馬行空提供
「我啊，走自己的路」劇照。圖／天馬行空提供

電影 導演 日本

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