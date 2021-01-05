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「1世代」哈利 拍新片和女導演爆出姊弟戀

記者蘇詠智／即時報導
哈利拍新片竟和導演發生緋聞。圖／路透資料照片
哈利拍新片竟和導演發生緋聞。圖／路透資料照片

英國偶像天團「1世代」中人氣最旺的哈利，隻身闖影壇後發展還不差，前不久更取代「變形金剛」席亞李畢夫擔任新片「Don't Worry Darling」男主角，席亞後來被揭露是因為渣男行為遭到導演奧莉薇亞懷德開除，豈料後續發展竟出乎各方意料，奧莉薇亞與哈利日久生情，已經到過他在洛城的住所，還一起手牽手出席他經紀人的婚禮，成為好萊塢最新一對姊弟戀組合。

36歲的奧莉薇亞懷德演過影集「怪醫豪斯」、電影「創：光速戰記」等，一度是被看好的潛力女星，前年演而優則導拍了青春喜劇「A+瞎妹」，贏得出色口碑與成本4倍的票房，使她搖身變為受到矚目的女導演，「Don't Worry Darling」因此網羅克里斯潘恩、佛蘿倫絲普伊、哈利等堅強演員陣容。

外界本來因席亞李畢夫被前女友FKA Twigs控告對她身心虐待、惡意傳給她性病等醜聞連環爆而開始注意到他中途退出「Don't Worry Darling」這件事，那時還傳奧莉薇亞曾放話在自己影片的團隊中不容許有混蛋，所以把席亞踢出去，不料男主角換人，竟然促成奧莉薇亞和哈利的姊弟戀。

奧莉薇亞之前和男星傑森蘇戴基斯交往數年，還生了一雙子女，去年11月宣告分手，結果她的感情沒有空窗太久。她曾經聲援因在雜誌封面穿上裙裝被各方攻擊的哈利，大家還以為是力挺自己新片主角，原來她已經與哈利打得火熱，是為了捍衛愛人的名聲。

哈利與奧莉薇亞懷德被拍到手牽手出席婚禮。圖／摘自twitter
哈利與奧莉薇亞懷德被拍到手牽手出席婚禮。圖／摘自twitter
奧莉薇亞懷德和新片男主角擦出愛的火花。圖／路透資料照片
奧莉薇亞懷德和新片男主角擦出愛的火花。圖／路透資料照片
哈利早先因在雜誌封面穿裙子，受到不少嘲諷。圖／摘自Vogue
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