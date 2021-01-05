柴智屏簽下「我的野蠻女友」編劇 將重拍20年後新版本

柴智屏(右)與韓國整型醫生兼編劇崔錫珉將合作。圖／柴智屏提供

由車太鉉和全智賢主演的電影「我的野蠻女友」在2001年上映時造成轟動，該片的編劇崔錫珉也是一位整形名醫，巧合的是2001年由柴智屏製作的「流星花園」同樣轟動亞洲，兩人在2020最後一天於上海碰面，雙方達成合作默契，將一起合作20年後新版「我的野蠻女友」。

崔錫珉被譽為韓國整形界泰斗大師，在亞洲整形界擁有極高地位，是眾多韓流明星的御用整形醫師，但他身分同時還是位編劇、監製，他曾寫過韓劇「綜合醫院」，也是「我的野蠻女友」編劇，2020最後一天他和柴智屏在上海碰面，雙方相談甚歡，柴智屏說當時「流星花園」播出後在亞洲造成轟動，同時間韓國電影「我的野蠻女友」也在亞洲大賣，她在電影院 看到「我的野蠻女友」，覺得一定會大賣，曾要公司員工去詢問華語版的改編權，但是當時該片版權已被美國好萊塢 買去，所以錯失合作契機。

沒想到時隔20年，「我的野蠻女友」版權從好萊塢再度回到崔錫珉手上，他非常樂於和柴智屏合作，兩人相談甚歡一拍即合，有意一起合作20年後的新版「我的野蠻女友」，並在餐廳蓋下手指合作章。

崔錫珉目前也是整型醫院院長，崔錫珉透露一天至少開300次刀，柴智屏笑說，有問崔錫珉開刀如此繁忙如何能再寫劇本？他透露這次疫情讓他有一年的時間剛好有空，也正積極改編新版「野蠻女友」。