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「月薪嬌妻」特別篇 日本收視創佳績

記者蘇詠智／即時報導
「月薪嬌妻」特別篇引爆話題。圖／摘自twitter
「月薪嬌妻」特別篇引爆話題。圖／摘自twitter

睽違4年，話題日劇「月薪嬌妻」推出特別篇依舊搶眼，元月2日晚間在日本播出平均收視率高達15.5%，擊敗同時段其他電視台新春特別節目拿下冠軍，而2021年新版「戀」舞，新垣結衣、星野源與小孩一起入鏡共舞的畫面更掀起熱烈討論。

影片來源：YouTube TBS頻道

日劇「月薪嬌妻」以「加油人類！」作為特別篇副標題，長達145分鐘的全新劇情，時間背景設定在當下，編劇野木亞紀子將現實社會議題融入男女主角的婚後生活情節中，將職場、同志、育嬰甚至新冠肺炎等近幾年生活中可能會遇到的大小事全都觸及，引發許多觀眾共鳴。

而在特別篇最後，曾於2016年掀起全民模仿跟跳熱潮的「戀」舞，以2021年全新版本姿態正式登場，不但是加碼的全曲完整版，新垣結衣、星野源兩人在劇中的小孩也入鏡，讓許多網友看了大喊：「也太幸福了吧！！」希望未來還有機會能看到續篇。

為了宣傳特別篇，星野源不但在「爆笑監視中」新春特別節目獻出人生初體驗，親手製做料理送給新垣結衣，被問到兩人新年都怎麼過，星野源笑說自己的元旦都是接近昏迷模式，因為前一個月都忙著參加各音樂節目，所以1月1日那天都是處於沒電狀態，清醒才發現「元旦已經過了...」。

新垣結衣則透露自己是「居家派」， 馬上在沙發上擺出拿著遙控器轉電視的舒適姿勢，笑稱都在看新春特別節目，宛如是顆沙發馬鈴薯，至於喝酒的部分，新垣結衣表示會喝啤酒跟威士忌蘇打，強調自己沒有很會喝，至於下酒菜怎麼辦，她一派輕鬆的說：「一種材料然後撒上胡椒鹽這樣」。

「月薪嬌妻 特別篇」男女主角升格當爸媽。圖／摘自twitter
「月薪嬌妻 特別篇」男女主角升格當爸媽。圖／摘自twitter
「月薪嬌妻」最受觀眾喜愛的「戀」舞也再度回歸。圖／摘自twitter
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