被砍5萬次的男人 日本傳奇龍套演員福本清三逝世

福本清三。取材自YouTube

日本 資深男演員福本清三1月1日在自家中因肺癌過世，享壽77歲。福本50幾年來，專門飾演被人砍殺的龍套角色，在各種戲劇中約領過5萬次便當，人稱「被砍5萬次的男人」。

日本Sponichi Annex報導，因福本清三生前交代，已辦理只有親屬參加的葬禮。

福本清三本名橋本清三，生於1943年的兵庫縣。他中學畢業後，曾在親戚經營的穀物店工作一段時間，隨後於1959年加入東映京都攝影 所，從20多歲起專門飾演遭人砍殺的龍套配角。

福本從影以來，幾乎演出了東映京都攝影所製作的所有時代劇，也有演出東映以外作品的被砍龍套角色，包括1978年的電視時代劇「柳生一族的陰謀」、1982年的電影 「伊賀忍法帖」，以及2002年美國男星湯姆．克魯斯主演的好萊塢電影「末代武士」等。

2003年福本從東映屆齡退休，但仍以特約人員的身分繼續從事演員工作，2006年演出NHK大河劇「功名十字路」中被砍的角色。

福本因為他傳奇的龍套生涯，2014年首度被拔擢主演電影「太秦燈光下」，在劇中飾演「專注於演出被砍角色的資深演員」。

日本ORICON NEWS報導，福本因此片獲得加拿大舉行的第18屆奇幻國際影展（Fantasia International Film Festival）最佳男演員獎，也是首度有日本人獲得這個獎項。