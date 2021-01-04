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震驚！末代霹靂嬌娃與龐德女郎猝逝 享年65歲

記者蘇詠智／綜合報導
妲雅羅勃茲在「森林之后」造型清涼性感，票房卻不如預期。取材自IMDb
妲雅羅勃茲在「森林之后」造型清涼性感，票房卻不如預期。取材自IMDb

好萊塢又傳憾事……元祖影集版「霹靂嬌娃」中最後加入的成員妲雅羅勃茲，2020年聖誕夜外出遛狗後返家竟然病倒在地，雖然很快被送進醫院，病況卻不見好轉，終於回天乏術，享年65歲。根據專門報導明星與名人新聞的TMZ，妲雅出事前幾天，身體健康都良好，甚至還與粉絲視訊交談，而她的猝逝亦與新冠肺炎無關。

妲雅羅勃茲雖有金髮亮麗的外表，星運卻算不上順遂，當她成為「霹靂嬌娃」一員，該劇的收視已是強弩之末，觀眾對她的接受度遠不如前輩法拉佛西和雪莉賴德，她所參與的一季也成為該劇的最終章。之後她連拍了「魔誡奇兵」和「森林之后」兩部奇幻電影，角色都是造型清涼、偶爾還需要露點的叢林女戰士，賣弄色相的成分居多，也對她的事業沒有太大幫助。

當她將要邁向30歲，終於得到大突破，獲選成為007第14集「雷霆殺機」中的女主角，哪知羅傑摩爾和她毫無任何火花，宛如父女配，羅傑更驚聞她的母親還比自己小，對手戲更加不來勁，拍完「雷」片，羅傑就決定正式退出龐德電影，也表明過自己根本不喜歡這部片，和妲雅的合作也沒有愉悅之情。妲雅又一次在大片中雷聲大雨點小，甚至還被公認是「史上最差龐德女郎」之一。

198、90年代的多數時刻，妲雅甚至只能演一些情色驚悚片，直到後來加入影集「70年代秀」扮演男主角女友的母親，才終於可以扭轉性感豔星的形象。她在感情生活上倒是蠻穩定，1919歲在紐約地鐵上向男友巴瑞求婚，之後結婚、生了兩個孩子，直到32年後他去世為止。她的家人目前還未對死因有更進一步的說明。

妲雅羅勃茲（左起）加入「霹靂嬌娃」後，人氣遠不及前輩賈桂琳史密斯、雪莉賴德，該劇...
妲雅羅勃茲（左起）加入「霹靂嬌娃」後，人氣遠不及前輩賈桂琳史密斯、雪莉賴德，該劇也迅速落幕。取材自IMDb
妲雅羅勃茲在「雷霆殺機」演出受到批評，被稱為「史上最差龐德女郎」之一。取材自IM...
妲雅羅勃茲在「雷霆殺機」演出受到批評，被稱為「史上最差龐德女郎」之一。取材自IMDb

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