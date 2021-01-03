大S待人如狗？內容遭扭曲蔡康永致歉 大S：不怪康永哥

蔡康永(右)、大S曾一起主持。圖／中天提供

蔡康永日前參與網路節目「2021有一說一」，談到有關於人際關係的話題時，他以好友大S為例，爆出以前她在拍戲時，總是用手指來指揮助理做事，蔡康永現場直言「這不就是在訓練狗嗎？這不是對待人的態度」，播出後引發網友熱議，他昨緊急發出聲明向大S道歉，表示演講內容遭到扭曲，更直呼「無顏面對好友」。

蔡康永在節目中描述，大S在片場只要動一根手指，助理馬上就能看懂她的需求，因為大S正在演戲，只能靠動手指來表達，蔡康永對此認為「你這不是訓練狗嗎？這不是對待人的態度。如果把人訓練成這樣，那不叫他懂你，他只是被你訓練完成而已。」不少網友因此解讀成大S愛使喚助理，意外引起網友對大S的攻擊。

蔡康永則緊急滅火，透過聲明還原當天節目演講內容，「女生期望男友能夠察言觀色什麼都秒懂，像是捕手秒懂投手的暗號，助理秒懂演員的暗號。我講到這裡時，提到了大S之前參加康熙來了節目、講過的工作情況，因為拍戲過程之中，演員無法與助理說話，必須用手勢來溝通。然後，我提到女生不應該這樣要求男友，不該像是訓練狗那樣的訓練男友。」

蔡康永說，沒想到節目剪輯出來後，顯然已被斷章取義，也被下了很扭曲的標題，「造成對大S的莫大傷害，我鄭重且心痛地向大S道歉。」大S則透過經紀人表示「當時正在電影 拍攝現場，工作的時候只能用眼神或手勢來跟助理溝通，這樣是最有效率的方式，也不耽誤拍攝，拍攝團隊跟工作人員才能盡快地回家休息。」對於蔡康永發聲明道歉，大S也暖心回應「沒事，我本就是天生箭靶，不怪康永哥，我還是很愛他！」