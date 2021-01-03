跑太慢被踹屁股 黃秋生曝童年陰影

「開著餐車交朋友」宋柏緯（左起）、KID、黃秋生三人默契漸佳。圖／LINE TV提供

LINE TV美食交友實境節目「開著餐車交朋友」，由黃秋生 、KID林柏昇、和宋柏緯共同主持，最新一站到台灣 的國境之南「恆春」，在墾丁大街開賣美食，KID感動表示：「秋生哥終於信任我們了！開始讓我們著手他的料理。」一行人更到屏東牡丹鄉的排灣族學校「高士國小」，和原住民小朋友們進行體能運動會，黃秋生自嘲體能「零分」，超討厭運動：「小時候跑步跑太慢老師都會在後面踹！」

KID透露，節目中擔任主廚的黃秋生相當挑嘴，對於料理品質嚴格，「不管料理份量有多少，或者現場大排長龍，秋生哥對每份食物永遠很堅持，不允許每一份的品質有落差！」也非常感動終於獲得黃秋生的信任：「一開始秋生哥都不讓我們著手食物，這次錄影前我們有討論合作方式，開賣時彼此的默契也更好，秋生哥也終於放心讓我們協助他！」

除了到墾丁大街開賣美食，一行人也到屏東牡丹鄉的排灣族學校「高士國小」，和原住民小朋友們進行體能運動會，沒想到拍攝過許多動作電影 的黃秋生卻非常討厭運動，他說：「小時候每天早上7點就被老師逼著起床跑步，跑太慢還會被踹屁股！中午還要在太陽底下體能訓練2小時，所以很討厭運動。」自嘲現在體能「零分」，跑都跑不動。