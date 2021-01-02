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漫威英雄也難擋！華裔女星「有戴口罩」仍中新冠肺炎

記者蘇詠智／綜合報導
汪可盈（中）是「神盾局特工」力捧的年輕女英雄。（取材自IMDb）
汪可盈（中）是「神盾局特工」力捧的年輕女英雄。（取材自IMDb）

新冠肺炎在美國疫情仍然短期內沒有和緩的跡象，每天依舊不斷有人被傳染，演藝界人士也無法豁免，甚至是劇中的英雄人物，也難逃新冠病毒的侵襲。在漫威「神盾局特工」扮演「震波女」的華裔女星汪可盈（Chloe Bennet），就在社群網站上發布自己檢測陽性的消息。

汪可盈的父親是中國人、母親是美國人，孕育了她漂亮的混血臉蛋，她也曾回到父親家鄉發展，但因為在「神盾局特工」扮演要角，知名度才打開。她表示自己相當在意健康，一定記得戴口罩、保持社交距離，任何防疫措施都不遺漏，然而還是被感染。倘若她都會有很不舒服、生了大病的情況，那麼所有人都可能有危險，真的千萬不要輕忽。

她和好幾位家人都檢測出陽性，大家雖然還不完全清楚究竟怎麼一回事，至少是一起對抗病毒。她是在聖誕節當天一早發高燒，接著就呼吸困難，好在她才28歲、尚年輕且身體一向健康，目前還挺得住，儘管真的很不舒服，過去一周都病懨懨的，連發文也感到精疲力盡，她還是努力分享自己的遭遇，警告美國民眾千萬小心。

從汪可盈的經驗和發病在聖誕日當天上午推測，極可能是由於佳節和家人團聚造成彼此都被感染，這也就是美國公衛單位一直擔心卻仍然無法避免發生的，既然無法阻止許多人返鄉團圓，也只能要求大家盡量小心再小心。

汪可盈連去寄選票都會戴口罩，仍然感染新冠肺炎。（取材自Instagram）
汪可盈連去寄選票都會戴口罩，仍然感染新冠肺炎。（取材自Instagram）
汪可盈因在漫威影集扮演要角打開知名度。（取材自IMDb）
汪可盈因在漫威影集扮演要角打開知名度。（取材自IMDb）

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