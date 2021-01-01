疫情造就串流影音平台盛世？他依然慘敗、玩完

主打短影音的串流平台Quibi，推出不到一年就玩完。圖／路透資料照片

新冠肺炎疫情 改變世人的生活模式，也造就了串流影音平台的盛世，氣勢如虹的Disney+不但盛傳今年就要正式來台，也在新片規畫上展現取代Netflix 的雄心。然而就算資金夠充足，也有大咖坐鎮，依舊有影音平台慘敗作收。

從2019年11月開張以來，Disney+挾漫威英雄片、迪士尼 動畫等強力IP的優勢，全球訂戶已達8680萬，接下來光是「星際大戰」影集與漫威影集加起來就會超過20齣，還有「修女也瘋狂3」、「女巫也瘋狂2」等新片，2024年訂戶預期至少2.3億。

Netflix成為大家都想擠下的假想敵，只有灑更多錢網羅更多大牌應戰，過去兩年「富比世」統計的最賺錢演員榜前幾名包括巨石強森、萊恩雷諾斯、克里斯漢斯沃等，最大的進帳都來自Netflix。雖然砸錢不手軟，Netflix高層深刻體會到Disney+在IP號召上的威力，也在尋求建立自家強大品牌的題材。

IP的強度在2019年11月先後登場的Apple TV+和Disney+造成明顯差異，前者起初遵循企業一貫的「自行研發」宗旨，雖有瑞絲薇絲朋、珍妮佛安妮絲頓、史蒂芬史匹柏、歐普拉等大牌加入，結果自創內容不敵Disney+，市場上的聲音就遠遠不及，現在Apple TV+還是繼續跟Netflix一樣灑錢搶大牌，李奧納多狄卡皮歐與勞勃狄尼洛合演的馬丁史柯西斯新片就要由他們投資拍攝，是否可以大大拉抬氣勢？還待觀察。

曾備受各方看好，也握有DC英雄片、「冰與火之歌」等強大IP的HBO Max，由於訂價太高，雷聲大雨點小，為加強戰力打出「和華納院線片同步推出」策略，卻遭眾影壇名導砲轟，好在「神力女超人1984」上架後迴響熱烈，首日的流量是平日3倍，確實有強力的加持，然而HBO Max成長速度還不及Disney+，全球布局亦未開展。

早先和Netflix一起備受矚目的亞馬遜，多年下來在影視獎項上的戰果不比Netflix差，自製影片的口碑也沒輸，可惜討論熱度明顯不如Netflix，亞馬遜買了好幾部好萊塢全新大片獨家推出，包括「來去美國2」、「冷血悍將」等，只是沒太多聲音的情況下，應也不會在短期內有顯著的改善。

也不是所有串流平台都因疫情得利，去年此領域最大慘劇，是曾先後待過迪士尼、夢工廠的影壇大老傑佛瑞凱森柏打造的Quibi，本期望抓住通勤的上班族、主打短影音，不料疫情使大家改在家上班，沒有通勤時間，7個多月玩完，17.5億美元資金慘賠，成為最大輸家。