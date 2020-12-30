郭敬明15年後為「抄襲」道歉 網友：于正該你了！
中國知名作家兼導演郭敬明近來遭影視圈156名編劇、導演、製作人與作家聯合抵制，讓他31日凌晨突然發文，首度鬆口認了15年前抄襲事件，並向他抄襲「圈里圈外」作者莊羽道歉。
而同樣遭業內聯署封殺的編劇、製作人于正尚未表態，曾參與抵制兩人的編劇汪海林表示，「（郭敬明）道歉當然要歡迎，但大眾是否接受，最後是歷史是否接受。」汪海林表示，還在等待于正的道歉書。
鳳凰網報導，郭敬明趕在2021年前，正式發文就「夢里花落知多少」抄襲莊羽「圈里圈外」道歉，表示：「莊羽女士，對您造成的傷害，我鄭重道歉，非常對不起。我也要向公眾道歉，向所有原創作者們，和中國來之不易的創作環境道歉，對不起，我做了非常不好的示範，請大家以我為戒，拒絕抄襲，尊重創作。」
郭敬明還並表示：「將把「夢里花落知多少」這本小說出版後獲得的線上線下所有的版稅以及全部收益匯總計算清楚之後，全部賠償給莊羽女士。如果莊羽女士不願意接受，我會把這筆錢捐給公益慈善機構，接受公眾的監督。」
早前有156位影視從業者發表聯名公開信抵制郭敬明，呼籲不給抄襲剽竊者提供舞台。當時莊羽也參與了署名，她表示參與這一次聯署，除了抄襲，也是為了要抵制為了流量和收視率而不擇手段的做法。這件事情也希望引出的是這個行業的從業者要有尊嚴和擔當。就是一個創作者，你要為你所寫下的每一個字負責。
隨著郭敬明道歉，網友們依然紛紛呼籲于正應該向瓊瑤道歉，還有網友直接喊話「于正，該你了！」
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