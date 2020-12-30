我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獲拜登提名 希克斯有望成為美國首位女性副防長

一洲焦點／川普不講武德？從音樂劇「漢密爾頓」看如何避免總統難產

郭敬明15年後為「抄襲」道歉 網友：于正該你了！

娛樂新聞組／北京31日電
郭敬明。（取材自微博）
郭敬明。（取材自微博）

中國知名作家兼導演郭敬明近來遭影視圈156名編劇、導演、製作人與作家聯合抵制，讓他31日凌晨突然發文，首度鬆口認了15年前抄襲事件，並向他抄襲「圈里圈外」作者莊羽道歉。

而同樣遭業內聯署封殺的編劇、製作人于正尚未表態，曾參與抵制兩人的編劇汪海林表示，「（郭敬明）道歉當然要歡迎，但大眾是否接受，最後是歷史是否接受。」汪海林表示，還在等待于正的道歉書。

➤➤➤「文賊不配當導師」瓊瑤聯手上百人 抵制于正、郭敬明

鳳凰網報導，郭敬明趕在2021年前，正式發文就「夢里花落知多少」抄襲莊羽「圈里圈外」道歉，表示：「莊羽女士，對您造成的傷害，我鄭重道歉，非常對不起。我也要向公眾道歉，向所有原創作者們，和中國來之不易的創作環境道歉，對不起，我做了非常不好的示範，請大家以我為戒，拒絕抄襲，尊重創作。」

郭敬明還並表示：「將把「夢里花落知多少」這本小說出版後獲得的線上線下所有的版稅以及全部收益匯總計算清楚之後，全部賠償給莊羽女士。如果莊羽女士不願意接受，我會把這筆錢捐給公益慈善機構，接受公眾的監督。」

早前有156位影視從業者發表聯名公開信抵制郭敬明，呼籲不給抄襲剽竊者提供舞台。當時莊羽也參與了署名，她表示參與這一次聯署，除了抄襲，也是為了要抵制為了流量和收視率而不擇手段的做法。這件事情也希望引出的是這個行業的從業者要有尊嚴和擔當。就是一個創作者，你要為你所寫下的每一個字負責。

隨著郭敬明道歉，網友們依然紛紛呼籲于正應該向瓊瑤道歉，還有網友直接喊話「于正，該你了！」

郭敬明承認作品「夢里花落知多少」(右圖)抄襲莊羽的「圈里圈外」(左圖)，並公開道...
郭敬明承認作品「夢里花落知多少」(右圖)抄襲莊羽的「圈里圈外」(左圖)，並公開道歉。（取材自豆瓣）

編輯推薦

導演 中國 小說

上一則

前「SMAP」成員草彅剛閃婚 對象是一般女性

延伸閱讀

新片抄襲漫威「奇異博士」？郭敬明再惹議

新片抄襲漫威「奇異博士」？郭敬明再惹議
「文賊不配當導師」瓊瑤聯手上百人 抵制于正、郭敬明

「文賊不配當導師」瓊瑤聯手上百人 抵制于正、郭敬明
瓊瑤不忍了！聯手110人封殺于正、郭敬明

瓊瑤不忍了！聯手110人封殺于正、郭敬明
女星哭訴整容「葬送演藝生命」鼻子嚇跑編劇于正

女星哭訴整容「葬送演藝生命」鼻子嚇跑編劇于正

熱門新聞

何炅（圖）爆發收禮事件後，娛樂圈中大咖好友全噤聲。（取材自微博）

何炅陷收禮風波 大咖好友全噤聲…

2020-12-26 02:30
Angelababy、黃曉明。（取材自微博）

瘋傳與黃曉明已離婚 Angelababy平安夜突發文回應

2020-12-24 21:23
「快樂大本營」主持人包含何炅（中）、謝娜（右二）、杜海濤(右) 。 （中新社）

「快樂大本營」收天價粉絲禮 官媒發話 湖南衛視承諾調查

2020-12-23 20:17
周迅(右)與高聖遠多次被傳婚變。(圖:H&M提供)

老公「激吻正妹照」瘋傳 周迅宣布離婚！

2020-12-22 23:20
林青霞貼出照片表示，她居住的豪宅後院出現「仙鶴」蹤跡。(取材自微博)

果然仙女？林青霞曬豪宅驚見「仙鶴」駐足

2020-12-25 00:52
范瑋琪突然再度為年初的失言致歉。（取材自Instagram）

口罩風暴挨批牽連2兒 范瑋琪失業1年道歉：求大家放過

2020-12-24 21:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出

600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出
姊來家中幫理髮 全家染新冠父母雙亡 弟悔恨來不及了…

姊來家中幫理髮 全家染新冠父母雙亡 弟悔恨來不及了…
剛當選路州聯邦眾議員 共和黨籍雷特洛染疫身亡

剛當選路州聯邦眾議員 共和黨籍雷特洛染疫身亡
我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你
郭台銘子傳一口氣買好萊塢2豪宅 7550萬美元全用現金

郭台銘子傳一口氣買好萊塢2豪宅 7550萬美元全用現金