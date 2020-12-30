郭敬明15年後為「抄襲」道歉 網友：于正該你了！

郭敬明。（取材自微博）

中國 知名作家兼導演 郭敬明近來遭影視圈156名編劇、導演、製作人與作家聯合抵制，讓他31日凌晨突然發文，首度鬆口認了15年前抄襲事件，並向他抄襲「圈里圈外」作者莊羽道歉。

而同樣遭業內聯署封殺的編劇、製作人于正尚未表態，曾參與抵制兩人的編劇汪海林表示，「（郭敬明）道歉當然要歡迎，但大眾是否接受，最後是歷史是否接受。」汪海林表示，還在等待于正的道歉書。

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鳳凰網報導，郭敬明趕在2021年前，正式發文就「夢里花落知多少」抄襲莊羽「圈里圈外」道歉，表示：「莊羽女士，對您造成的傷害，我鄭重道歉，非常對不起。我也要向公眾道歉，向所有原創作者們，和中國來之不易的創作環境道歉，對不起，我做了非常不好的示範，請大家以我為戒，拒絕抄襲，尊重創作。」

郭敬明還並表示：「將把「夢里花落知多少」這本小說 出版後獲得的線上線下所有的版稅以及全部收益匯總計算清楚之後，全部賠償給莊羽女士。如果莊羽女士不願意接受，我會把這筆錢捐給公益慈善機構，接受公眾的監督。」

早前有156位影視從業者發表聯名公開信抵制郭敬明，呼籲不給抄襲剽竊者提供舞台。當時莊羽也參與了署名，她表示參與這一次聯署，除了抄襲，也是為了要抵制為了流量和收視率而不擇手段的做法。這件事情也希望引出的是這個行業的從業者要有尊嚴和擔當。就是一個創作者，你要為你所寫下的每一個字負責。

隨著郭敬明道歉，網友們依然紛紛呼籲于正應該向瓊瑤道歉，還有網友直接喊話「于正，該你了！」