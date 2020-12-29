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擒下第16座大賞！韓「國民MC」劉在錫超暖致詞網友全哭了

記者李姿瑩／綜合報導
劉在錫戴著口罩與手套領獎。圖／翻攝自MBC
劉在錫戴著口罩與手套領獎。圖／翻攝自MBC

韓國年末電視台演藝大賞陸續登場，29日晚間 MBC電視台在新冠肺炎疫情籠罩下照例舉辦頒獎典禮，將最高榮譽「大賞」頒給了「國民MC」劉在錫。

劉在錫今年率領「玩什麼好呢」節目班底與會，團隊順利抱走綜藝節目賞等9座獎項，拿獎拿到手軟。劉在錫則再度刷新個人演藝生涯紀錄，擒下第16座大賞。他一如往常地穩健上台致謝，溫暖的感謝詞令全場來賓和收看直播的觀眾感動不已。

劉在錫在領獎時除了感謝家人外，特別點名妻兒，「我非常驕傲能成為我太太的另一半」、「想對他們說聲我愛你們」。他也對目前艱困的環境發表感想，透露一直擔心演藝圈的後進工作受到影響，祝福他們在明年能有更好的表現機會。同時也感謝在第一線的醫護人員，以及所有的防疫相關者、演藝從業人員與觀眾。

他最後話鋒一轉，提到上個月和媽媽一起走上絕路的諧星朴智善。劉在錫對此深表遺憾，「願妳能在某處再次出生，重新為大家帶來歡笑。」他在自己的榮耀時刻，再度提起朴智善的名字，令網友大讚「不愧是國民MC」、「實至名歸」，甚至還有觀眾留言表示感動哭泣。

因為新冠肺炎疫情嚴峻，劉在錫上台時戴著口罩和手套，現場在藝人座位間也加裝了透明隔板，盡全力做好防疫工作。

劉在錫獲得大賞肯定。圖／摘自donA.com
劉在錫獲得大賞肯定。圖／摘自donA.com

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