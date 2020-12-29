「菜鳥新移民」雙喜！吳恬敏秘密生女 戲裡兒子進哈佛

吳恬敏今年夏天避開外界耳目，生了女兒。路透資料照片

對好萊塢影視業開始重視亞裔題材有重要影響的喜劇影集「菜鳥新移民 」，雖已在今年2月在美播畢，扮演媽媽的吳恬敏與大兒子的楊昇德卻接連傳出喜訊：前者在今年夏天生了女兒、戲外也真的為人母；後者則獲通知錄取哈佛2025年班，親媽開心到掉眼淚。

「菜鳥新移民」以台裔美籍名人黃頤銘隨著父母和兩個弟弟一起移民美國 的生活為藍本，不僅是美國電視黃金時段20多年來第一齣亞裔演員 主演的影集，也造成不錯的收視和話題，讓美國影視圈開始注意到長久以來被忽略的亞裔觀眾需求。劇中脫穎而出的吳恬敏稍後主演了根據小說改編的「瘋狂亞洲富豪」，美國熱賣破億，成為目前最當紅的亞裔女星之一，也是好萊塢最搶手的台裔女星。

楊昇德接獲哈佛錄取通知，露出興奮表情。取材自Instagram

據E!報導，吳恬敏和音樂人男友萊恩卡特納是在夏天迎接彼此第一個愛的結晶，兩人都很興奮，也都很快樂，小女兒出生後的情況亦良好。吳恬敏對於私生活始終保密，因此從新冠肺炎疫情在美爆發後，幾乎不太出席公眾活動，外界從不知道她原來已經身懷六甲、正在等待孩子出生，就連女兒誕生後到已經好幾個月，也沒有對外公布。

在「菜鳥新移民」裡扮演黃頤銘小時候的楊昇德，劇中功課不夠好、讓媽媽很不放心，戲外可是個性活潑，能夠兼顧學業和拍戲。他上周在社群網站上公布獲哈佛錄取的好消息，特別穿著有哈佛字樣的上衣，一邊寫道：「尖叫、大哭，謝謝老天爺、媽媽和爸爸。」一面也把媽媽拿著手機準備錄他影像時泫然欲泣的表情拍下來。