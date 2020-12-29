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「菜鳥新移民」雙喜！吳恬敏秘密生女 戲裡兒子進哈佛

記者蘇詠智／綜合報導
吳恬敏今年夏天避開外界耳目，生了女兒。路透資料照片
吳恬敏今年夏天避開外界耳目，生了女兒。路透資料照片

對好萊塢影視業開始重視亞裔題材有重要影響的喜劇影集「菜鳥新移民」，雖已在今年2月在美播畢，扮演媽媽的吳恬敏與大兒子的楊昇德卻接連傳出喜訊：前者在今年夏天生了女兒、戲外也真的為人母；後者則獲通知錄取哈佛2025年班，親媽開心到掉眼淚。

「菜鳥新移民」以台裔美籍名人黃頤銘隨著父母和兩個弟弟一起移民美國的生活為藍本，不僅是美國電視黃金時段20多年來第一齣亞裔演員主演的影集，也造成不錯的收視和話題，讓美國影視圈開始注意到長久以來被忽略的亞裔觀眾需求。劇中脫穎而出的吳恬敏稍後主演了根據小說改編的「瘋狂亞洲富豪」，美國熱賣破億，成為目前最當紅的亞裔女星之一，也是好萊塢最搶手的台裔女星。

楊昇德接獲哈佛錄取通知，露出興奮表情。取材自Instagram
楊昇德接獲哈佛錄取通知，露出興奮表情。取材自Instagram

據E!報導，吳恬敏和音樂人男友萊恩卡特納是在夏天迎接彼此第一個愛的結晶，兩人都很興奮，也都很快樂，小女兒出生後的情況亦良好。吳恬敏對於私生活始終保密，因此從新冠肺炎疫情在美爆發後，幾乎不太出席公眾活動，外界從不知道她原來已經身懷六甲、正在等待孩子出生，就連女兒誕生後到已經好幾個月，也沒有對外公布。

在「菜鳥新移民」裡扮演黃頤銘小時候的楊昇德，劇中功課不夠好、讓媽媽很不放心，戲外可是個性活潑，能夠兼顧學業和拍戲。他上周在社群網站上公布獲哈佛錄取的好消息，特別穿著有哈佛字樣的上衣，一邊寫道：「尖叫、大哭，謝謝老天爺、媽媽和爸爸。」一面也把媽媽拿著手機準備錄他影像時泫然欲泣的表情拍下來。

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