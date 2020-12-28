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百大俊男美女「禁錮」男神、「艾蜜莉」帥廚都上榜！

記者蘇詠智／即時報導
莉莉柯林斯演出「艾蜜莉在巴黎」引起話題，在「百大俊男美女」榜上擁有一席之地。圖／路透資料照片
莉莉柯林斯演出「艾蜜莉在巴黎」引起話題，在「百大俊男美女」榜上擁有一席之地。圖／路透資料照片

TC Candler網站一年一度「全球百大俊男美女」票選最新結果出爐，除瑞典網紅「PewDiePie」與以色列女星耶兒雪碧亞榮登冠軍、去年「全球最美」的周子瑜落居第4名、「防彈少年團」的V（金泰亨）與BLACKPINK的Lisa奪亞軍外，好幾位年度話題夯片演員殺進榜上，排名甚至比高知名度的紅星還要出色。

今年夯遍全球的情色電影「禁錮之慾」男主角米歇爾莫隆尼一舉從榜外衝進榜上，名次高居第16，連「格雷總裁」傑米道南（86名）都不及。該片一直被形容成「波蘭版『格雷』」，米歇爾則是義大利猛男，順利接替力求轉型的傑米成為最新性感男神。

女性最愛的「艾蜜莉在巴黎」讓扮演帥廚鄰居盧卡斯巴沃人氣爆發，同樣從榜外打進榜內，登上74名，女主角莉莉柯林斯也在美女榜排到第67名。迪士尼「阿拉丁」熱賣讓娜歐蜜史考特與梅納馬蘇德這對主角今年分別登上第13和44名，娜歐蜜的名次還高過主演「美女與野獸」真人版的艾瑪華森（38名）。

超級英雄片容易將演員捧紅，但他們在榜單上不敵氣勢無比的韓星大軍，「雷神索爾」克里斯漢斯沃（第3名）、「超人」亨利卡維爾（第5名）與「水行俠」傑森摩莫亞（第8名）是Top 10僅有的3位銀幕英雄，名次最高的英雌—「神力女超人」蓋兒加朵也只排到第21名。

盧卡斯巴沃靠「艾蜜莉在巴黎」人氣爆發，打進「百大俊男美女」榜。圖／摘自imdb
盧卡斯巴沃靠「艾蜜莉在巴黎」人氣爆發，打進「百大俊男美女」榜。圖／摘自imdb
米歇爾莫隆尼一脫成名，在今年「百大俊男美女」榜上名次傲人。圖／摘自Instagr...
米歇爾莫隆尼一脫成名，在今年「百大俊男美女」榜上名次傲人。圖／摘自Instagram
「阿拉丁」男主角梅納馬蘇德（左）與娜歐蜜史考特，今年都打進「百大俊男美女」榜。圖...
「阿拉丁」男主角梅納馬蘇德（左）與娜歐蜜史考特，今年都打進「百大俊男美女」榜。圖／路透資料照片

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