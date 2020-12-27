離婚官司又交惡 裘莉讓布萊德彼特聖誕很難過？

布萊德彼特與安琪莉娜裘莉對彼此都很生氣，聖誕節很難開心度過。路透資料照片

好萊塢最受矚目的離婚事件：布萊德彼特與安琪莉娜裘莉 ，分手至今超過4年，眼看又將要邁向第5年，卻仍然沒辦法一刀兩斷、切得乾乾淨淨，兩人都不願意在小孩的監護權上放手，使得談判進度永遠不順，彼此的關係也時好時壞，搞得外界都厭煩。而裘莉總是不肯徹底放下心中對小布 的怒火，時不時就要出狠招攻擊他，也讓小布被惹毛，決心不要再跟她客氣，使得今年本該闔家團圓的聖誕節 ，對他們和孩子而言，真的非常難過。

布裘之間除了親生的喜蘿、諾克斯、薇薇安等3個孩子外，裘莉另收養有麥杜斯、派克斯與莎哈拉，除了早在布裘交往前就已跟她在一起的麥杜斯，由於已滿18歲，可以自行決定要選擇養母或是昔日養父外，其他大多數的孩子仍需法官判定監護權歸屬。據傳麥杜斯身為讓布裘婚姻破裂的關鍵，又早就在感情上一直依賴養母，自從布裘婚變後始終站在裘莉這邊，與小布等於恩斷義絕，另一位養子派克斯則被指經裘莉「洗腦」得知小布本來根本不想收養他後，也與小布再不往來，小布原本就只可能和親生的3個孩子及莎哈拉團聚而已。

根據專門報導明星與名流的Page Six所言，布萊德彼特早先的計畫是聖誕佳節與至少3個孩子共度，現在他和裘莉關係又降到冰點，計畫恐趕不上變化，聖誕節也不再溫馨。該網站甚至指出小布每逢有機會和孩子們相處前都會被搶先揭露聚會的形式、內容，到最後往往都沒辦法照計畫走，顯然有心人故意藉機阻攔。今年在布裘對彼此的怒氣甚深下，兩邊都無法度過歡樂的佳節。