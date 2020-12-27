蕭亞軒失約3年 「赤裸真相」出輯揭內幕

蕭亞軒在專輯造勢影片中近乎全裸上陣。圖／摘自臉書

蕭亞軒（Elva）曾允諾會在2017年底發片，跳票之後一拖再拖，遲至去年底才釋出單曲，延宕3年的專輯「Naked Truth赤裸真相」終於在平安夜數位上架，究竟原因為何？她說那時健康狀況每況愈下，「半夜常常睡到一半被鼻涕倒流噎醒，早上起來總是不停乾嘔，接著就是一整天地擤鼻水，每餐要吃近10顆的藥與保健品，只求能早點讓身體恢復到最好裝態。」

只是天不從人願，說好的承諾隨著時間流逝成為了笑話，各種臆測傾巢而出，她卻得面對發不出聲音的噩耗，嘗試過西醫、中藥、針灸各種方式仍不見起色，這都歸咎於她疏於照顧身體，加上過度拚命導致。她2017年錄完專輯之後，因季節交替、作息日夜顛倒以及不間斷地使用喉嚨，讓敏感的支氣管發炎，數度因發燒取消赴美練舞的行程，最後強忍不適飛抵美國 展開近2周的練舞與拍攝工作。

這回她請來Beyonce的編舞老師Sheryl Murakami跟Justin Timberlake、Justin Bieber的編舞老師Calvit Jr.，合力打造專輯舞蹈，避免拖延進度，只得靠靠退燒消炎針救急，未料每日的高壓讓病情急遽惡化。那時男友黃皓獲知情況，二話不說飛到美國陪伴在她身旁，Elva返台沒幾個小時又搭機繼續演出工作，下台後無法獨自站穩，只得被同仁狼狽地攙扶上車，也成為近年來最後1次公開演唱。

經過近3年的各種低潮、失意、憂鬱，去年她甚至在拍攝MV時遭道具砸頭受傷，這些日子看到李玟參與歌唱賽事，忍不住掉淚：「李玟真的是我的偶像！好希望能跟她一起合作表演！」如今她浴火重生回歸，希望透過音樂的力量鼓勵和陪伴每一位前行的人，請到好友陳星伊為專輯「Naked Truth赤裸真相」視覺掌鏡，自己近乎全裸上陣，在宣傳影片可見她抱著棉被性感入鏡，封面則是僅穿著內褲、依偎在棉被中的性感姿態。