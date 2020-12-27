我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BioNTech執行長：頭痛等疫苗副作用兩天內消失

86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周

蕭亞軒失約3年 「赤裸真相」出輯揭內幕

記者林士傑／即時報導
蕭亞軒在專輯造勢影片中近乎全裸上陣。圖／摘自臉書
蕭亞軒在專輯造勢影片中近乎全裸上陣。圖／摘自臉書

蕭亞軒（Elva）曾允諾會在2017年底發片，跳票之後一拖再拖，遲至去年底才釋出單曲，延宕3年的專輯「Naked Truth赤裸真相」終於在平安夜數位上架，究竟原因為何？她說那時健康狀況每況愈下，「半夜常常睡到一半被鼻涕倒流噎醒，早上起來總是不停乾嘔，接著就是一整天地擤鼻水，每餐要吃近10顆的藥與保健品，只求能早點讓身體恢復到最好裝態。」

只是天不從人願，說好的承諾隨著時間流逝成為了笑話，各種臆測傾巢而出，她卻得面對發不出聲音的噩耗，嘗試過西醫、中藥、針灸各種方式仍不見起色，這都歸咎於她疏於照顧身體，加上過度拚命導致。她2017年錄完專輯之後，因季節交替、作息日夜顛倒以及不間斷地使用喉嚨，讓敏感的支氣管發炎，數度因發燒取消赴美練舞的行程，最後強忍不適飛抵美國展開近2周的練舞與拍攝工作。

這回她請來Beyonce的編舞老師Sheryl Murakami跟Justin Timberlake、Justin Bieber的編舞老師Calvit Jr.，合力打造專輯舞蹈，避免拖延進度，只得靠靠退燒消炎針救急，未料每日的高壓讓病情急遽惡化。那時男友黃皓獲知情況，二話不說飛到美國陪伴在她身旁，Elva返台沒幾個小時又搭機繼續演出工作，下台後無法獨自站穩，只得被同仁狼狽地攙扶上車，也成為近年來最後1次公開演唱。

經過近3年的各種低潮、失意、憂鬱，去年她甚至在拍攝MV時遭道具砸頭受傷，這些日子看到李玟參與歌唱賽事，忍不住掉淚：「李玟真的是我的偶像！好希望能跟她一起合作表演！」如今她浴火重生回歸，希望透過音樂的力量鼓勵和陪伴每一位前行的人，請到好友陳星伊為專輯「Naked Truth赤裸真相」視覺掌鏡，自己近乎全裸上陣，在宣傳影片可見她抱著棉被性感入鏡，封面則是僅穿著內褲、依偎在棉被中的性感姿態。

蕭亞軒延宕3年的專輯「Naked Truth赤裸真相」於24日數位發行。圖／摘自...
蕭亞軒延宕3年的專輯「Naked Truth赤裸真相」於24日數位發行。圖／摘自臉書

編輯推薦

美國

上一則

角度問題？還是又胖了？劉亦菲近照臉圓潤

延伸閱讀

美樂壇強化多元 不只「夠黑」就好

美樂壇強化多元 不只「夠黑」就好
炎亞綸封口？坦承過去太衝

炎亞綸封口？坦承過去太衝
蕭亞軒回歸！近乎全裸入鏡

蕭亞軒回歸！近乎全裸入鏡
王力宏出道25年 感謝歌迷四分之一世紀的不離不棄

王力宏出道25年 感謝歌迷四分之一世紀的不離不棄

熱門新聞

何炅（圖）爆發收禮事件後，娛樂圈中大咖好友全噤聲。（取材自微博）

何炅陷收禮風波 大咖好友全噤聲…

2020-12-26 02:30

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

2020-12-21 22:09
媒體日前曝光了近日賈乃亮（左）與金晨深夜約會的畫面。（取材自微博）

放下李小璐了？賈乃亮、金晨被爆住同酒店 雙方回應…

2020-12-22 02:32
周迅(右)與高聖遠多次被傳婚變。(圖:H&M提供)

老公「激吻正妹照」瘋傳 周迅宣布離婚！

2020-12-22 23:20
肖戰登上2020全球最帥男人寶座。(取材自微博)

2020年度全球最帥男人出爐 冠軍竟是中國男星

2020-12-21 02:30
Angelababy、黃曉明。（取材自微博）

瘋傳與黃曉明已離婚 Angelababy平安夜突發文回應

2020-12-24 21:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光

紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光
In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診

In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診
華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事

華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事
不想被關…91歲老奶奶哭喊要回家 4子女硬是不准養老院放人

不想被關…91歲老奶奶哭喊要回家 4子女硬是不准養老院放人
缺船+缺貨櫃+碼頭缺工 海運市場明年一樣旺

缺船+缺貨櫃+碼頭缺工 海運市場明年一樣旺