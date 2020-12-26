梁靜茹小巨蛋開唱落淚 1.4萬名歌迷同樂防疫不鬆懈

歌手梁靜茹《當我們談論愛情》演唱會昨日於小巨蛋開唱。記者曾原信／攝影

梁靜茹26日在台北小巨蛋舉辦「當我們談論愛情」演唱會，演唱「分手快樂」更感性落淚。現場有1.4萬名歌迷同樂，主辦單位超級圓頂防疫 不鬆懈，要求歌迷入場實名制及量體溫。

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台灣 出現新冠肺炎 本土案例，打破253天零本土病例紀錄。梁靜茹舉辦破萬人演唱會，主辦單位防疫不鬆懈，特別為觀眾準備2天共2.8萬份口罩發送，入場前也須實名制登記及量測體溫，演唱會延後15分鐘開場。

歌手梁靜茹26日晚間在台北小巨蛋舉辦「當我們談論愛情」演唱會，主辦單位防疫不鬆懈，特別為觀眾準備2天共2.8萬份口罩發送，入場前也須實名（聯）制登記及量測體溫。(中央社)

梁靜茹睽違5年攻蛋開唱，演唱會以「當我們談論愛情」為主題，唱出「死亡、偏執、掙扎、治療、繼續、勇氣」篇章，並以四面舞台與觀眾同樂。藝人品冠、于子育、陳昊森、天心、王若琳、李佳薇、李佳歡及恩師李宗盛都現身演唱會力挺。

梁靜茹晚間身穿深藍色露肩禮服以新歌「微光」、「平行時空」、「慢冷」拉開演唱會序幕，全場觀眾也戴著口罩舉起螢光棒歡呼，還邀請歌手周興哲擔任嘉賓，兩人共同演唱「如果有一天」，掀起演唱會高潮。

歌手梁靜茹（右）26日晚間在台北攻蛋開唱，周興哲（左）應邀擔任演唱會嘉賓，兩人深情合唱經典情歌「如果有一天」。(中央社)

梁靜茹登台後特別提醒觀眾全程戴好口罩，更俏皮喊話：「答應了喔！」她說希望以歌聲和粉絲討論愛情，演唱到「分手快樂」時更是感性落淚。