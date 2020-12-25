果然仙女？林青霞曬豪宅驚見「仙鶴」駐足

林青霞現居香港飛鵝山豪宅。(取材自微博)

66歲的不老女神林青霞日前在微博上曬出三張在自己的豪宅後院拍攝的照片，並配文寫道，「今天下午在我家後院拍的，仙鶴天天飛來又飛去，自在又瀟灑。」網友看了照片後，震驚地說，林青霞的豪宅在什麼地方，竟然還能引來仙鶴。

綜合媒體報導，林青霞配了三張圖，分別是豪宅的後院、正在飛翔的仙鶴，還有站在欄杆上的仙鶴，讓許多網友看了嘖嘖稱奇，驚呼「我一輩子也買不起這樣的房子」，還有人說，「居然會有仙鶴！！姐姐果然是仙女」。

多年前就有媒體報導過林青霞一家居住的奢華「皇宮」，在飛鵝山半山腰上，當年總值6億港元，據說前兩年已經升值到11億港元（約1億4236萬美元 ），是富商邢李㷧送給太太林青霞的禮物。

報導說，「皇宮」的外牆以咖啡 色為主調，外形獨特，看起來就像三層巨形階梯，內裡其實是三層樓高的奢華大宅，總面積5000平方米。

豪宅的頂層有網球場，下層是游泳 池，中層天台設有種植區，除了有花草樹木之外，還有專人負責培植有機蔬菜。

林青霞40歲才嫁給邢李㷧，又分別在42歲和46歲高齡，誕下大女邢愛林和小女邢言愛，據悉，林青霞生第二胎時難產，過程一度艱險。

近年屢傳林青霞婚變消息，林青霞去年公開否認過一次，今年生日，她發文罕見提及丈夫邢李㷧，低調秀恩愛，再度破除婚變傳言。