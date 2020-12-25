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范瑋琪道歉文又掀波 被抓包刪「內地」、照片挨酸反送中

記者王郁惠／即時報導
范瑋琪深夜道歉長文，引網評論兩極。（取材自臉書）
范瑋琪深夜道歉長文，引網評論兩極。（取材自臉書）

女星范瑋琪（范范）年初因口罩問題，在私人臉書氣譙行政院長蘇貞昌「狗官」，言論外流後引起全網公憤，重創形象與人氣，儘管多次道歉仍無濟於事，神隱多時的她繼上周露面挺韋禮安的演唱會，耶誕節凌晨突Po遮住半邊臉的紅眼自拍照再次致歉，卻被網友發現8分鐘內改文3次，將「內地」、「人民幣」等敏感字眼逐一刪掉。

范瑋琪的長篇道歉文讓不少網友心疼，但有網友發現她這篇文章在發布後的8分鐘內重新編輯文章3次，第一次的版本提到「我這一整年並沒有去內地工作」、「我也沒有再去內地唱歌工作，老是被貼上舔共，親中，賺人民幣很爽為什麼不滾出台灣......這些指控」；第二次編輯刪掉「內地」兩字，但仍留下「賺人民幣」的字；直到第三次才將大陸相關詞刪掉，直至發文11小時後，都還在針對用詞改文，也足見她對於發言的小心翼翼。

雖有不少粉絲顯示支持，但也有網友不買單，尤其她提「內地」，還回「南投嗎？歡迎喔」，甚至有網友蓋歪樓，將她遮住一隻眼的照片，指是聲援香港反送中「Eye4HK」的拍照手勢，試圖再聚焦敏感話題。

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