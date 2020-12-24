我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

即日起 從國外抵香港人士 均須強制隔離21天

防變異新冠病毒 中國宣布：暫停中英間往返航班

口罩風暴挨批牽連2兒 范瑋琪失業1年道歉：求大家放過

記者林士傑／綜合報導
范瑋琪突然再度為年初的失言致歉。（取材自Instagram）
范瑋琪突然再度為年初的失言致歉。（取材自Instagram）

女星范瑋琪（范范）年初因不滿台灣禁止口罩出口政策，在私人臉書氣譙行政院長蘇貞昌「狗官」，言論外流後淪為全民公敵，多次道歉仍無濟於事，神隱多時至上周終於露面，欣賞韋禮安的演唱會。她在聖誕節的凌晨，突然Po遮住半邊臉的紅眼自拍照再次致歉，「期待一個不再有怨恨仇視看待世界的未來！給我一個重新改變的機會吧！」

在事發11個月之際，她鼓起勇氣說出內心話，表示當下並不清楚口罩短缺，「我知道很多人以及（已經）對我貼上了永遠撕不下來的標籤……我道歉無數次，沒有一天不在懊悔裡。」她提到這1年來沒有工作，深切反省並潛心學習說話表達的藝術，可是自己並非聖賢，不可能永遠不犯錯，「但，我也沒有再去唱歌工作，要說真的沒有傷害我是說謊的，騙人的。」

范范神隱初期減少社群網站的發文，近幾個月更新速度變快，也常跟網友分享心靈雞湯，無奈謾罵仍然不斷湧進，她難過地說：「無論輿論如何傷害我全家人，尤其是我什麼都還不懂的孩子，媽媽錯了，媽媽沒有好好保護你們，媽媽自責！希望那些不針對的傷害，能衝著我來罵就好，還有我的父母，請求大家放過我的家人。我從今會更謹言慎行。」不少網友紛紛留言替她打氣，期盼她能重新出發。

范瑋琪IG全文：

快一年了，我還是想把想說的話說出來，我知道很多人以及（已經）對我貼上了永遠撕不下來的標籤；確實我當下不知道台灣自己的口罩是不夠用的，我在自己的私人帳號說了不得體的話，傷害了行政院長以及大多的台灣同胞，我比誰都難受.....

我道歉無數次，沒有一天不在懊悔裡......不過我想說，我這一整年並沒有工作，也沒有想過錄製好的專輯有重建（見）天日發行的一天。我深切反省，把一切工作停下腳步，淺（潛）心學習說話表達的藝術。我非聖賢，不可能永遠不犯錯，我說錯話了，但，我也沒有再去唱歌工作，要說真的沒有傷害我是說謊的，騙人的，我也常想到那些在打拼奮鬥的台商們，他們的處境又是面臨到多少困難...

無論如何，我相信人性本善，也深刻的體悟了這個大環境要教給我的社會功課，未來，我仍是愛唱歌的天涯小歌女，無論風雨，無論謾罵，無論與（輿）論如何傷害我全家人，尤其是我什麼都還不懂的孩子，媽媽錯了，媽媽沒有好好保護你們，媽媽自責！希望那些不針對的傷害，能衝著我來罵就好，還有我的父母，請求大家放過我的家人。我從今會更謹言慎行。

再次對我年初不理智的行為至上最深的歉意，期待一個不再有怨恨仇視看待世界的未來！給我一個重新改變的機會吧！

編輯推薦

台灣 社群網站 聖誕節

上一則

網紅歌手Jason Chen 簽名T恤大方送

下一則

瘋傳與黃曉明已離婚 Angelababy平安夜突發文回應

延伸閱讀

美華力量聯盟平安夜非洲裔社區送暖 盼消除族裔歧視

美華力量聯盟平安夜非洲裔社區送暖 盼消除族裔歧視
防疫研究：氣溶膠散播 室內相隔60呎不比6呎更安全

防疫研究：氣溶膠散播 室內相隔60呎不比6呎更安全
美食冬衣防疫品… 兆隆基金會聖誕前夕送暖遊民

美食冬衣防疫品… 兆隆基金會聖誕前夕送暖遊民

耶誕送暖 慈濟送禮單親之家

耶誕送暖 慈濟送禮單親之家

熱門新聞

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

2020-12-21 22:09
媒體日前曝光了近日賈乃亮（左）與金晨深夜約會的畫面。（取材自微博）

放下李小璐了？賈乃亮、金晨被爆住同酒店 雙方回應…

2020-12-22 02:32
周迅(右)與高聖遠多次被傳婚變。(圖:H&M提供)

老公「激吻正妹照」瘋傳 周迅宣布離婚！

2020-12-22 23:20
肖戰登上2020全球最帥男人寶座。(取材自微博)

2020年度全球最帥男人出爐 冠軍竟是中國男星

2020-12-21 02:30
黃曉明、Angelababy頻傳婚變。（取材自新華網）

黃曉明、Baby真離了？ 八卦記者爆他們根本沒有真感情

2020-12-20 02:30
黃曉明和Angelababy婚姻頻傳婚變。圖／摘自微博

黃曉明與Angelababy離婚？知情人爆真相「弄假成真」

2020-12-19 09:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
盲眼龍婆預言 2021年「一條龍」將稱霸全球

盲眼龍婆預言 2021年「一條龍」將稱霸全球
2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒
剩下四周 川普還會幹什麼…不想走人的總統 愈來愈不可控制

剩下四周 川普還會幹什麼…不想走人的總統 愈來愈不可控制
瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照
「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客