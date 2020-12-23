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國民綜藝「快樂大本營」收天價粉絲禮 官媒發話 湖南衛視承諾調查

娛樂新聞組／綜合報導
「快樂大本營」主持人包含何炅（中）、謝娜（右二）、杜海濤(右) 。 （中新社）
「快樂大本營」主持人包含何炅（中）、謝娜（右二）、杜海濤(右) 。 （中新社）

湖南衛視老牌綜藝節目「快樂大本營」播出超過23年，深受不少觀眾歡迎。然而多名主持近日卻被指收受當紅藝人後援會的禮物，當中不乏天價奢侈品。事後主持人何炅發文道歉，官媒「人民網」更是發表文章評論事件，稱「別讓不正之風荼毒年輕人」。

被尊稱為「何老師」的何炅曾在節目「口紅王子」中吐槽粉絲送的禮物上貼了應援標語，但因為不乾膠貼紙撕不下來，所有禮物都只能自己用而無法送人，現在自己已經有20多個保溫杯、50多支筆了。沈夢辰也曾在該節目表示，自己和「快樂大本營」另一位主持人杜海濤剛交往時，杜海濤總拿應援品去拜訪自己爸媽，上面的標都沒有拆，讓她覺得很尷尬。

➤➤➤人設崩塌？何炅被爆收粉絲禮物 還吐槽不好轉手

「快樂家族」收粉絲禮物的事件發酵，更一度登上微博熱搜榜首。香港01報導，網友紛紛列舉給「快樂家族」幾位主持人送的應援禮，當中包含電子書、嬰兒套裝等專門為不同主持人量身打造的禮物，也不乏奢侈品，例如有粉絲曾送共50克的金條，總值約2萬元人民幣

何炅23日晚在微博致歉，稱自己已多次反映粉絲不要送禮物，錄節目時也未有與各家粉絲接觸，但是藝人和團隊有時來問好送禮時也沒好意思拒絕。他強調以後必須予以重視，並藉這次機會明確拒絕再收任何的禮物。

官媒「人民網」也發文稱，面對一廂情願盛情難卻的粉絲，明星們也當以更堅定的表態與行動，共同肅清娛樂圈的送禮風氣，並指應該從法律、行業和道德方面約束起來，「別讓不正之風荼毒更多年輕人」。

湖南衛視也在微博聲明，堅決反對主持人、演員、嘉賓收受粉絲禮物等不正當行為，正在全面調查網民反映的情況，如查實有不當收受禮物行為的，湖南衛視將依紀依規進行嚴肅處理。

有粉絲曾送共50克的金條。(取材自微博)
有粉絲曾送共50克的金條。(取材自微博)

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