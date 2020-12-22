瓊瑤不忍了！聯手110人封殺于正、郭敬明

111位業界人士聯名抗議于正(圖)和郭敬明不得被捧為導師。(取材自微博)

曾與瓊瑤爆發抄襲之爭的紅編劇的、製作人于正，最近在「演員請就位2」擔任評審，激烈的言詞再度成為媒體焦點，而她之前抄襲瓊瑤的因「梅花烙」還被法院判敗訴，卻依然能登上微博 熱搜熱，引發瓊瑤強烈不滿，聯手111位業內人士聯名發出信件，向行業和社會發出強烈呼籲「抄襲剽竊者不應成為榜樣」。

靠著「小時代」系列走紅的導演 郭敬明、以及「延禧宮略」的製作人于正，最近分別在中國 真人秀「演員請就位2」、「我是特優聲」二個節目當評審，言行引爆話題還因此登上微博熱搜，沒想到此舉讓111人業界人士抗議，認為這2人都深陷抄襲風波，卻能上節目實在是樹立「壞榜樣」，他們希望以此激濁揚清，正本清源，為行業復興與繁榮作出一份努力。

111位業界人士聯名抗議于正和郭敬明(圖)不得被捧為導師。(取材自微博)

111位編劇、導演、製片人、作家21日晚發出「聯名信」，向行業和社會發出強烈呼籲「抄襲剽竊者不應成為榜樣」，他們表示，近來有抄襲劣蹟的編劇、導演以節目導師、嘉賓的面目出現在一些網絡平台、電視台的綜藝節目，以炒作話題的方式追逐點擊率、收視率，博人眼球，直接點名于正、郭敬明二人。

所有連署人的名單裡頭可見和于正有過節的瓊瑤，及她的媳婦何琇瓊，過去于正的「宮鎖連城」被瓊瑤指控，該劇抄襲她的作品「梅花烙」，雖然于正堅決否認抄襲，但法院作後判決于正敗訴，除了永久停播「宮鎖連城」外，還要求于正公開道歉，並賠償瓊瑤上千萬台幣，他卻拖了3年還不道歉，還在2018年被法院要求強制執行，此惡劣行為。

瓊瑤。(本報資料照片)

連署書裡強調，吸毒嫖娼的藝人都受到了懲罰、有道德問題的藝人也被限制出鏡，「為什麼被法院判決的『文賊』卻被資本和平台追捧？」不能接受「審醜」行為繼續下去，「尤其是郭敬明、于正在法院判決後，拒絕執行法院的道歉判決，未對自己的違法行為做出任何檢討，這樣的『文賊』在網絡平台、電視台被捧為導師，讓他們販賣『成功學』，在社會上造成了極其惡劣的影響，對青少年樹立了非常壞的榜樣」。