台灣電影「刻在你心底的名字」23日起Netflix播映

陳昊森(左)、曾敬驊(右)主演台灣電影「刻在你心底的名字」將在Netflix獨家播映。圖／Netflix提供

Netflix近年積極耕耘華語市場，將於23日全球同步上線的台灣電影 「刻在你心底的名字」，也因登上Netflix而備受國際媒體矚目！在台創下刷新影史票房紀錄的「刻在你心底的名字」，不僅獲知名網路媒體VICE狂讚「這部電影反映出台灣在LGBTQ權利上走得有多前面！」，美國時代雜誌(TIME)也撰文報導，給出「勢必成為LGBTQ電影的新經典！」等好評。

影片來源：YouTube Netflix頻道

導演 柳廣輝、監製瞿友寧日前接受國際媒體專訪，分享創作理念、劇中台灣剛解嚴的時空背景，以及台灣同志運動，。隨著兩家國際權威媒體的專訪報導接連出爐，為台灣及國片進軍世界邁出重要的一步。

時代雜誌在報導中，特別向國際讀者細述台灣獨特的時空背景，從戒嚴、解嚴時期的社會保守風氣講起，再到這十年來社會經歷公投、修法等重重風波，才終於完成同志婚姻合法化的目標。

報導裡引用導演柳廣輝的話：「同性戀跟異性戀的愛情並無差別，我們想告訴大家在同性戀的感情中，愛就是愛！」，並盛讚電影精準捕捉住這股情感，直指台灣當年保守的社會風氣正是導致兩位主角分開的主因。報導中更以超大篇幅介紹台灣同志運動的代表人物祁家威。

網路媒體VICE也在報導中指出，「刻在你心底的名字」背後雖有著豐富的時代背景，但所傳達的訊息卻是放諸全球都能被理解的愛情。」指這部電影必能跨越國家、文化，感動全世界的觀眾，「台灣之所以能成為全世界前幾名對LGBTQ友善的國家，都是因為這一路上有許多人勇敢站出來」。