阿姆在新歌中向蕾哈娜道歉。圖/環球音樂提供

聖誕節 將至,西洋樂壇大咖紛紛祭出年末聖誕大禮送給樂迷,先是流行天后泰勒絲(Taylor Swift)在本月推出今年第二張專輯「恆久傳說/evermore」,饒舌天王阿姆(Eminem)也在上周五跟進,推出「Music To Be Murdered By- Side B」,收了 16 首全新歌曲,其中一曲「Zeus」更因向天后蕾哈娜(Rihanna)道歉,而引起熱議。

影片來源:YouTube EminemMusic頻道

阿姆與蕾哈娜過去曾合作過「Love The Way You Lie」和「The Monster」等單曲。然而去年底,阿姆有一首10年多前寫下的歌曲遭外洩,歌詞內容提及2009年克里斯小子(Chris Brown)對蕾哈娜施暴事件,更表示自己是挺克里斯小子的那一派;針對此事,阿姆於新曲「Zeus」歌詞中向蕾哈娜致歉:「關於那首洩漏出去的歌,我要全心全意向蕾哈娜道歉,我並不是有意要讓妳難過的。無論如何,這一切都是我的錯。」